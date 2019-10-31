Йыхви ищет сотрудников внутреннего контроля

Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур внес волостному управлению предложение ввести должность внутреннего контролера. В структуре волостного управления эта должность предусмотрена, но предыдущий волостной старейшина Мартин Репинский не посчитал нужным ее заполнять.
Каур сказал, что внес предложение провести конкурс на замещение должности внутреннего контролера с тем, чтобы сделать управление Йыхвиской волостью прозрачным и усилить профилактическую работу, направленную против коррупции в самоуправлении.