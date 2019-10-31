Чт, 31.10.2019
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Йыхви ищет сотрудников внутреннего контроля

Йыхвиская ратуша.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур внес волостному управлению предложение ввести должность внутреннего контролера. В структуре волостного управления эта должность предусмотрена, но предыдущий волостной старейшина Мартин Репинский не посчитал нужным ее заполнять.

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Каур сказал, что внес предложение провести конкурс на замещение должности внутреннего контролера с тем, чтобы сделать управление Йыхвиской волостью прозрачным и усилить профилактическую работу, направленную против коррупции в самоуправлении.

- Главная цель этого служебного поста - это повышение этического уровня системы внутреннего контроля и публичной службы через организацию внутреннего контроля и служебного надзора, а также укрепление уверенности в том, что в волостных учреждениях будут предприниматься меры управления и контроля с целью следования правовым актам и обеспечения разумного использования волостного имущества.

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