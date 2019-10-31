Йыхви ищет сотрудников внутреннего контроля

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Каур сказал, что внес предложение провести конкурс на замещение должности внутреннего контролера с тем, чтобы сделать управление Йыхвиской волостью прозрачным и усилить профилактическую работу, направленную против коррупции в самоуправлении.

- Главная цель этого служебного поста - это повышение этического уровня системы внутреннего контроля и публичной службы через организацию внутреннего контроля и служебного надзора, а также укрепление уверенности в том, что в волостных учреждениях будут предприниматься меры управления и контроля с целью следования правовым актам и обеспечения разумного использования волостного имущества.