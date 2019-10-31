АО "Narva Vesi" присоединилось к Союзу водных предприятий Эстонии

Созданный четверть века назад Союз водных предприятий Эстонии (EVEL) насчитывает 69 членов, в числе которых крупные ида-вируские предприятия - ТОО "Järve Biopuhastus", АО "Sillamäe Veevärk" и АО "Toila V.V.". Доселе АО "Narva Vesi" в этот союз не входило, но во вторник именно в этой фирме прошло заседание правления союза, где было представлено заявление о присоединении и его единогласно приняли.

"Narva Vesi" обслуживает 227 юридических лиц, 427 квартирных товариществ и 663 домоуправления в Нарве, а в Нарва-Йыэсуу - 91 юридическое лицо, 59 квартирных товариществ, 547 домовладений. В числе самых крупных клиентов - ТОО "Narva Gate", "Eesti Energia Narva Elektrijaamad", АО "Nakro" и ТОО "Fortaco Estonia".

- У АО "Narva Vesi" большой опыт в деле снабжения предприятий и жителей питьевой водой, в очистке сточных вод, и это ценный источник информации для многих других водных фирм, - сказала исполнительный директор EVEL Пилле Аарма.

По ее словам, члены союза обслуживают более 90% потребителей воды и услуг канализации в Эстонии. Между членами EVEL постоянно идет обмен информацией в деле решения повседневных технологических проблем и в части перспективных направлений развития. Здесь организуется совместное обучение, проводятся учебные поездки и общие конкурсы поставок. Союз объединяет и представляет мнение и предложения своих членов относительно подготовленных министерствами правовых актов.