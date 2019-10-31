Актер Сергей Черкасов окунет в поэзию Есенина

Столичный гость буквально покорил кохтла-ярвеских книголюбов минувшей весной, выступив впервые в читальном зале с литературной программой "Антимиры". Благодарные слушатели выражали мечту о новых встречах с обаятельным актером, и, к счастью, ждать долго не пришлось. В литературно-музыкальной программе "Златогривый жеребенок", которую он предложит в среду, прозвучат стихи одного из любимых поэтов - Сергея Есенина.

Артист Русского театра Эстонии Сергей Черкасов известен не только прекрасными театральными работами, но и как представитель редкого жанра - выступает с сольными поэтическими концертами, которых в разных городах страны прошло уже более 800. Слышавшие его хоть один раз убедились: прирожденный актер и просто обаятельный человек умеет затронуть струнки души. Он не просто читает любимые строчки, а погружает публику в мир поэзии, разговаривает с ней, если позовет душа - запоет. Признается, что рамок в своих концертах никогда не придерживается, импровизирует в зависимости от ситуации и собственного настроения.