Восстановительный ремонт улицы Туру закончится до зимы

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Покрытие восстановят в общем почти на километровом участке, большей частью - на улице Туру. В порядок приведут также западную часть улицы Раудтеэ до перекрестка у народного дома. Замена дорожного покрытия обойдется в 125000 евро, из которых 100000 евро составляет господдержка. Речь идет о предоставляемом государством местным самоуправлениям дорожном инвестиционном пособии, которое Кивиыли получил благодаря тому, что улица Туру является ориентированной на предпринимательство дорогой.

Улица Туру - единственный подъездной путь к главной конторе "Kiviõli Keemiatööstus", да и вход на промышленную территорию предприятия тоже осуществляется по этой улице. На территории химпредприятия действуют различные связанные с химпроизводством субподрядчики; на этой же улице располагается Кивиылиская команда Спасательного департамента. "Единственной дорогой к спасательной команде является улица Туру или участок улицы Раудтеэ. Выезжающие на вызовы спасательные машины должны на большой скорости преодолевать Раудтеэ, а имеющиеся на ней большие выбоины мешают быстрому передвижению оперативного транспорта", - сказала люганузеский волостной советник по развитию Ану Неэдо.