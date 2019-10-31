Восстановительный ремонт улицы Туру закончится до зимы

Ремонт дорожного покрытия на улице Туру в Кивиыли, поддерживаемый государством суммой в 100000 евро, будет завершен до наступления зимы.
Покрытие восстановят в общем почти на километровом участке, большей частью - на улице Туру. В порядок приведут также западную часть улицы Раудтеэ до перекрестка у народного дома. Замена дорожного покрытия обойдется в 125000 евро, из которых 100000 евро составляет господдержка. Речь идет о предоставляемом государством местным самоуправлениям дорожном инвестиционном пособии, которое Кивиыли получил благодаря тому, что улица Туру является ориентированной на предпринимательство дорогой.