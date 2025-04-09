В Эстонии вырос экспорт

На экспорт существенное влияние оказал реэкспорт ранее импортированных товаров, который за год увеличился на треть. Экспорт товаров эстонского происхождения за год увеличился и достиг 65 процентов от общего объема экспорта. Наибольший рост произошел за счет экспорта переработанного топлива и сланцевого печного топлива, а также измерительного оборудования.

Самым экспортируемым товаром в феврале стало электрооборудование.

Основными экспортируемыми товарами в феврале стали электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а также древесина и изделия из нее. Более чем в два раза в годовом сравнении больше всего из Эстонии вырос экспорт минеральной продукции. Наибольшее снижение, на 5 млн евро, зафиксировано в экспорте бумаги и картона, а также механического оборудования.

Основными партнерами по экспорту в феврале стали Финляндия, Латвия, Швеция и Литва. Наибольшее количество минеральной продукции и электрооборудования экспортировалось в Финляндию, транспортного оборудования - в Латвию и Литву, древесины и изделий из нее - в Швецию. За год больше всего увеличился экспорт товаров в Сингапур (на 35 млн евро), куда было экспортировано больше минеральной продукции, чем в прошлом году. Больше всего, на 7 млн ​​евро, сократился экспорт в Австралию, куда было экспортировано меньше коммуникационного оборудования, и Марокко, куда было экспортировано меньше зерна.

В феврале основным партнером Эстонии по импорту была Латвия

В феврале основными импортируемыми товарами стали транспортное оборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, минеральные продукты и электрооборудование. По сравнению с февралем 2024 года наибольший рост зафиксирован в импорте минеральных продуктов (на 59 млн евро, или на 38 процентов). Больше всего сократился импорт металла и металлоизделий - на 5 млн евро.