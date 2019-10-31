Пт, 1.11.2019
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Решения по ахтмескому заводу не появилось
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Колорита заседанию горсобрания добавили пришедшие послушать обсуждение горожане, которых не раз пришлось призывать к порядку, чтобы собрание могло продолжить работу.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание оставило  без поддержки проекты решений как об инициировании, так и об отказе в инициировании детальной планировки завода масел.

Из участвовавших в заседании горсобрания 22 депутатов оба проекта поддержали по семь депутатов; против инициирования детальной планировки проголосовали 14 депутатов, а против неинициирования - 13. То есть в первом случае при голосовании воздержался один член горсобрания, во втором - два.

Оба решения остались непринятыми.

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