Решения по ахтмескому заводу не появилось

Из участвовавших в заседании горсобрания 22 депутатов оба проекта поддержали по семь депутатов; против инициирования детальной планировки проголосовали 14 депутатов, а против неинициирования - 13. То есть в первом случае при голосовании воздержался один член горсобрания, во втором - два.