Созданный в Лиймала центр "Tulivee" выбрали деревянным строением года в Эстонии

Строительство созданного братьями Ханнесом и Хейго Притсами центра завершилось нынешним летом. Возведение центра посещений, уличной сцены и смотровой вышки на берегу моря в Люганузеской волости обошлось примерно в 1,3 миллиона евро.

По словам члена Рийгикогу, архитектора и председателя жюри Йоко Алендер, уровень нынешнего конкурса был высоким, что отражает развитие эстонской деревянной архитектуры. "Музей контрабандного спирта и концертный центр "Tulivee" отличаются целостным подходом. При строительстве комплекса древесина использовалась очень разными способами. Таким образом, Музей контрабандного спирта и концертный центр "Tulivee" образуют в месте с живописной природой достойный целостный объект - как по содержанию, так и по форме", - отметила Алендер.

По ее словам, использование отечественного материала в качественной архитектуре является благом для жизненной и природной среды. "Наряду с тем, что древесина позволяет создавать замечательные архитектурные произведения и уютные места работы и отдыха, ее использование не сопровождается эмиссией углекислого газа", - сказала она.

На конкурс было представлено 26 сооружений с очень разными функциями. По словам исполнительного руководителя Эстонского союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрика Вялья, в представленных работах впечатляло творческое использование древесины.