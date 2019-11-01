ВИДЕО: Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания: "Извините! Наверное, разнервничалась"

Около полусотни человек пришли на заседание, на котором обсуждалось инициирование детальной планировки завода сланцевого масла, планируемого в Ахтмеской части города вблизи района многоквартирных домов.

У Ивановой, которая с трудом справлялась с усмирением поднимавшейся в зале волны эмоций, и у самой не раз лопалось терпение. Например, она прикрикивала на горожан: "Будете клоунами, я попрошу покинуть зал! Вы рот закроете? Я попрошу вас выйти! Я вызову полицию. Вашего вопроса сегодня в повестке дня нет! Вас обманули. Спросите с того, кто вас пригласил, почему он вас обманул. Мне вас искренне жалко. Закрыли рты и продолжаем работать! Не угомонитесь? Я работаю так, как я считаю правильным! Не уважаете - за двери! Уважаете - принимаете наши условия!".

В какой-то момент Иванова и сама поняла, что переборщила, и сказала: "Извините! Наверное, разнервничалась".

Должность председателя горсобрания является в Кохтла-Ярве оплачиваемым рабочим местом с месячной зарплатой 4320 евро.

Хотя городские власти знали, что вопрос завода масел обострился в последние месяцы и против завода собрано четыре тысячи подписей, а также могли предполагать, что людей на заседание придет больше обычного, заседание тем не менее проводилось в малом зале, где для гостей имеются лишь единичные места. Поэтому большинство пришедших горожан стоя толпились в задней части зала.

Некоторые из них вмешивались своими выкриками и пытались задавать вопросы, и были недовольны, когда Иванова постаралась объяснить, что у них нет на это права, поскольку их не приглашали на заседание ни она сама, ни другие члены горсобрания. "Вы пришли сюда в гости и не мешайте нам работать, дайте работать", - сказала она.

Часть собравшихся возмущались, что не поняли сказанного на заседании - ведь чиновники горсобрания выступали только на эстонском языке, - и желали перевода на русский язык. "Городское собрание работает только по принятому регламенту. Мы не можем говорить сегодня с вами на языке, который вы предлагаете. У нас есть четкое правило, давайте его соблюдать", - призвала Иванова.

Некоторые депутаты - как, например, заслуживший аплодисменты руководитель фракции соцдемов Эдуард Одинец, - как на эстонском, так и на русском языке рассказали о причинах, почему их фракция не поддерживает создания завода масел.