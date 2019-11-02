Число сделок с недвижимостью в Ида-Вирумаа на подъеме

Согласно свежему обзору рынка, подготовленному бюро недвижимости "Uus Maa", по сравнению с прошлым годом число сделок в Ида-Вирумаа увеличилось, хотя в отличие от других уездов, где отмечен рост, численность населения здесь не возросла, как и объем новостроек.
В обзоре бюро "Uus Maa" говорится, что нынче в течение девяти месяцев уезды преодолели прошлогоднее падение (количество сделок уменьшилось лишь в четырех уездах), но в долгосрочной перспективе число сделок вырастет только в тех регионах, где численность населения стабильная или растущая, а рынок нового жилья активный.