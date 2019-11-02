Число сделок с недвижимостью в Ида-Вирумаа на подъеме

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В обзоре бюро "Uus Maa" говорится, что нынче в течение девяти месяцев уезды преодолели прошлогоднее падение (количество сделок уменьшилось лишь в четырех уездах), но в долгосрочной перспективе число сделок вырастет только в тех регионах, где численность населения стабильная или растущая, а рынок нового жилья активный.