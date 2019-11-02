Сб, 2.11.2019
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Число сделок с недвижимостью в Ида-Вирумаа на подъеме

Ханнес Халлик отмечает, что бум недвижимости, начавшийся в 2014-2015 годах, не затронул рынок недвижимости Ида-Вирумаа.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Согласно свежему обзору рынка, подготовленному бюро недвижимости "Uus Maa", по сравнению с прошлым годом число сделок в Ида-Вирумаа увеличилось, хотя в отличие от других уездов, где отмечен рост, численность населения здесь не возросла, как и объем новостроек.

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В обзоре бюро "Uus Maa" говорится, что нынче в течение девяти месяцев уезды преодолели прошлогоднее падение (количество сделок уменьшилось лишь в четырех уездах), но в долгосрочной перспективе число сделок вырастет только в тех регионах, где численность населения стабильная или растущая, а рынок нового жилья активный.

Наибольший рост отмечен в Харьюмаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа. Во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа, рост связан с новостройками. 

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