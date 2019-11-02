Бизнесмен с криминальным прошлым Меэлис Лао дал уроки в Кохтла-Ярве

- Все другие выступающие у нас - это, скорее, представители академической элиты и очень известные в обществе люди. И то, что делиться опытом приходит человек, к этому классу не относящийся и рассказывающий о своем жизненном опыте через призму правонарушений, вносит разнообразие в учебный процесс, - отметил Агур.

Когда на прошлой неделе вышла новость о том, что из тюрьмы может выйти самый известный эстонский госизменник Херман Симм, у Агура затеплилась подобная мысль и относительно него.

- Я, конечно, не знаю, когда Херман Симм выйдет на свободу. Но если выйдет, то стоило бы очень тщательно продумать этот формат, чтобы возникли также дебаты. Чтобы мы смогли докопаться до причин, почему человек поступает так и совершает такие деяния, а также чему это нас учит. Это важно для молодежи. Почему мы должны держать ее в инкубаторе и показывать ей самых позитивных и прогрессивных людей и такие же достижения? Мы знакомим ее со срезом общества.

Лао: "Я - последствие своей деятельности"

- Меэлис Лао, чему вы можете научить гимназистов?

- Наверняка, есть люди более сведущие, чем я, в неврологии, биологии, психологии человека... Единственная область, где я вне конкуренции чемпион мира, это мой опыт. Те уроки, что я получил, те вещи, которые я претворил в жизнь, когда падал и опять вставал, сделали из меня то, чем я сейчас являюсь. Из этого возникло мировоззрение, которое я могу передать молодежи, если она не знает, куда идти и зачем идти.

- Не кажется ли вам, что в вашей юности и в вашей школе не хватало в качестве лектора такого же Меэлиса Лао?

- Если посмотреть на развитые цивилизации, то там очень важное место занимает человек, являющийся ментором для молодежи. У меня такого не было. Мне пришлось все пройти самому методом проб и ошибок. Все время наступать на какие-то грабли, чтобы понять, что это грабли. Однако сегодня можно и не наступить на грабли, если послушаешь людей поумнее. Если ты что-то прочитаешь в "Google", то это еще не значит, что ты это поймешь.

- Так эти грабли теперь закончились и пришла жизненная мудрость?

- Все зависит от того, что ты считаешь граблями. Если кто-то пытается заклеймить меня как уголовника, то я им никогда не был. Просто когда-то приходилось постоять за себя и свои бизнесы.

- Но вас называют деятелем преступного мира, специалистом по урегулированию конфликтов или ветераном мафиозных войн. Как вы к этому относитесь?

- С помощью этого "продает" пресса. Если сказать, что это "суперзвезда преступного мира" Меэлис Лао, то все пойдут покупать. Вопрос в том, что 1990-е годы были настолько сложным временем, что кому-то приходилось постоять за свои бизнесы и своих близких, а в противном случае все эти въехавшие с востока группировки проходились по всем катком.

- Вас не раздражает, что вас все-таки связывают с криминальным миром?

- Я все время пытался играть того, кем не являюсь. Раньше меня это ужасно раздражало. Когда мы создавали банк, я старался играть банковского деятеля. Мы занимались в России нефтяным бизнесом - я пытался играть какого-то "нефтяника". Все то, кем меня считали, сформировало то, кем я являюсь сейчас. Я - последствие всей этой деятельности.