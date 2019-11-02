Бизнесмен с криминальным прошлым Меэлис Лао дал уроки в Кохтла-Ярве

В пятницу ветеран мафиозных войн 1990-х и герой криминальных рубрик, в последний раз наказанный по суду в августе этого года бизнесмен Меэлис Лао прочитал две лекции учащимся Кохтла-Ярвеской гимназии. В конце встречи гимназисты дали лектору оценку, подняв большой палец. Директор Хендрик Агур не исключает, что когда-нибудь перед учениками выступит также отбывающий сейчас срок за госизмену Херман Симм.
- Вы находитесь тут в уникальном положении, - обратился Лао к аудитории. - Вы можете думать, будто тут какое-то захолустье, ведь где-то есть Таллинн, Москва, Лондон. Однако вы - говорящие на эстонском, русском и английском языках люди, и таких людей ищут на предприятиях днем с огнем, - начал Лао свое выступление.
По его словам, на его предприятии уроженцы Ида-Вирумаа очень ценятся как работники. "Они у нас самые желанные работники, поскольку говорят на русском, эстонском и английском языках, работящие и знают, чего хотят достичь", - заверял учеников бизнесмен с пестрым фоном.
Детей интересовало прошлое Лао
Лао подробно говорил о том, как важно для молодежи найти правильный путь и поставить задачу, чтобы достичь вожделенной цели. "Ничто не дается легко. Те, кто чего-то достиг в жизни, не раз падали, будь то президент или миллиардер", - отметил Лао.
Но учащихся все же больше интересовали жизненный путь и конкретный опыт самого предпринимателя, и Лао рассказал о семи покушениях на него: с применением и автомата, и автобомбы, и ножа с топором. "Все мое тело полно дырок, как сандалия бедуина. Моя жизнь была постоянно борьбой с турбулентностью. Но я - как детская игрушка ванька-встанька: падаю, но тут же поднимаюсь", - сказал он.
- А какое было самым болезненным для вас? - спросила одна из девушек о покушениях на Лао.
- Когда в результате взрыва бомбы у меня из позвоночника вылетели куски и неизвестно было, встану ли я на ноги. Самым болезненным была не травма - нужно было с собой справиться. Мне пришлось готовить себя к тому, что я никогда не буду ходить.
Лао сказал, что начало 1990-х оказалось временем, когда не было государства, не было правил. "Милиции уже не было, а полиция еще не появилась, все популярные парни оказались втянуты в криминал", - рассказал он, сказав, что он все же только "силой защищал бизнесы свои и своих друзей".
В конце лекции одна из девушек спросила, что 53-летний Меэлис Лао посоветовал бы 16-17-летнему Меэлису Лао, если бы они встретились сейчас. "Не могу сказать. Может быть, это и был мой путь, который нужно было пройти, чтобы я смог стоять тут перед вами и рассказывать о своем опыте", - сказал с улыбкой Лао.
Агур: мы не должны держать детей в инкубаторе
У директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура идея пригласить Меэлиса Лао в лекторы возникла, когда он прочитал в газете, что бизнесмена за содействие похищению человека приговорили к общественно полезным работам. Лао отправили в Виймси убирать листья и собирать окурки, и Министерство юстиции не сочло возможным, чтобы Лао отработал свои часы, рассказывая детям о своей жизни и опыте. Тогда он приехал добровольно, и, очевидно, в планах будут также другие лекции, которые Лао как бывший боксер и каратист может провести в том числе где-нибудь на матах.
- Все другие выступающие у нас - это, скорее, представители академической элиты и очень известные в обществе люди. И то, что делиться опытом приходит человек, к этому классу не относящийся и рассказывающий о своем жизненном опыте через призму правонарушений, вносит разнообразие в учебный процесс, - отметил Агур.
Когда на прошлой неделе вышла новость о том, что из тюрьмы может выйти самый известный эстонский госизменник Херман Симм, у Агура затеплилась подобная мысль и относительно него.
- Я, конечно, не знаю, когда Херман Симм выйдет на свободу. Но если выйдет, то стоило бы очень тщательно продумать этот формат, чтобы возникли также дебаты. Чтобы мы смогли докопаться до причин, почему человек поступает так и совершает такие деяния, а также чему это нас учит. Это важно для молодежи. Почему мы должны держать ее в инкубаторе и показывать ей самых позитивных и прогрессивных людей и такие же достижения? Мы знакомим ее со срезом общества.
Лао: "Я - последствие своей деятельности"
- Меэлис Лао, чему вы можете научить гимназистов?
- Наверняка, есть люди более сведущие, чем я, в неврологии, биологии, психологии человека... Единственная область, где я вне конкуренции чемпион мира, это мой опыт. Те уроки, что я получил, те вещи, которые я претворил в жизнь, когда падал и опять вставал, сделали из меня то, чем я сейчас являюсь. Из этого возникло мировоззрение, которое я могу передать молодежи, если она не знает, куда идти и зачем идти.
- Не кажется ли вам, что в вашей юности и в вашей школе не хватало в качестве лектора такого же Меэлиса Лао?
- Если посмотреть на развитые цивилизации, то там очень важное место занимает человек, являющийся ментором для молодежи. У меня такого не было. Мне пришлось все пройти самому методом проб и ошибок. Все время наступать на какие-то грабли, чтобы понять, что это грабли. Однако сегодня можно и не наступить на грабли, если послушаешь людей поумнее. Если ты что-то прочитаешь в "Google", то это еще не значит, что ты это поймешь.
- Так эти грабли теперь закончились и пришла жизненная мудрость?
- Все зависит от того, что ты считаешь граблями. Если кто-то пытается заклеймить меня как уголовника, то я им никогда не был. Просто когда-то приходилось постоять за себя и свои бизнесы.
- Но вас называют деятелем преступного мира, специалистом по урегулированию конфликтов или ветераном мафиозных войн. Как вы к этому относитесь?
- С помощью этого "продает" пресса. Если сказать, что это "суперзвезда преступного мира" Меэлис Лао, то все пойдут покупать. Вопрос в том, что 1990-е годы были настолько сложным временем, что кому-то приходилось постоять за свои бизнесы и своих близких, а в противном случае все эти въехавшие с востока группировки проходились по всем катком.
- Вас не раздражает, что вас все-таки связывают с криминальным миром?
- Я все время пытался играть того, кем не являюсь. Раньше меня это ужасно раздражало. Когда мы создавали банк, я старался играть банковского деятеля. Мы занимались в России нефтяным бизнесом - я пытался играть какого-то "нефтяника". Все то, кем меня считали, сформировало то, кем я являюсь сейчас. Я - последствие всей этой деятельности.