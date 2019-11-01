Учащегося года из Ида-Вирумаа удостоили и государственного признания

Специальной премии учащейся года удостоена Тамара Тухкунен из Кохтла-Ярве, которая объявлена также учащейся года в Ида-Вирумаа. Начав свой трудовой путь в Вирумааском колледже простым работником, Тамара Тухкунен дошла до должности инфоспециалиста-библиотекаря. Новая должность явилась серьезным вызовом, так как пришлось начинать с нуля и срочно приступать к учебе. Тухкунен начала изучать эстонский язык и библиотечное дело два года назад. Весной она выдержала экзамен на уровень В1 и сейчас продолжает обучение.