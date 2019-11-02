ПЕРЕДОВИЦА: Как начать мыслить масштабно

Открывшаяся в сентябре этого года Кохтла-Ярвеская гимназия стартовала в сопровождении больших ожиданий. Пока рано подводить какие-то первые итоги, ведь два месяца - слишком короткий для этого срок.
Однако того и следовало ожидать, что новая школа может преподносить сюрпризы и добавлять в свою учебную программу спорные вещи. Директор Хендрик Агур с самого начала поступал как очень нетипичный школьный руководитель, иная идея которого может показаться на первый взгляд безумно смелой, а то и просто безумной.
То, что он пригласил в школу прочитать лекции осужденного в августе в уголовном порядке известнейшего ветерана эстонского преступного мира Меэлиса Лао, пришлось не по душе и Министерству юстиции, которое не могло согласиться с тем, чтобы бизнесмен отработал свои часы ОПТ в школе. По мнению министерства, этот человек должен сначала доказать, что встал на путь исправления. Сам Лао утверждает, что он не уголовник, а защищал свой бизнес и бизнесы своих друзей от преступного мира, да и в последнем судебном деле, по которому его осудили за содействие похищению человека, он оказался в неправильное время в неправильном месте.
Как бы там ни было, но гимназия выпустила человека с таким пестрым жизненным опытом перед детьми, и он довольно откровенно поведал о своем жизненном пути, причем его основным посылом было: каждый - кузнец своего счастья и в своих неудачах не стоит винить никого, кроме самого себя.
Директор гимназии Агур признается, что привлечение в школу лекторов, подобных Лао, может вызвать противостояние и в обществе, но для него важно, чтобы ученики сталкивались с разными гранями жизни и с людьми с очень разным фоном. У эстонских школ имеется сейчас достойная благодарности большая свобода выбора - чему и как учить, каким образом интегрировать предметы и как организовывать учебную работу. Для школ это бесценная возможность продемонстрировать свою инновативность и умение мыслить масштабно. Это и есть школа 21-го века. Другое дело, во многих ли наших школах к этому готовы.