ПЕРЕДОВИЦА Что обещать на выборах?

Задача, на первый взгляд, простая, но на самом деле сложная. Ведь прежде всего надо обещать вещи, которые избиратель действительно ждет и в которых нуждается. К сожалению, приходится признать, что многие избиратели и сами толком не знают, чего ждут от местной власти. Уважения, вежливости, разумности, уравновешенности и т.д. - это несомненно. Но ведь надо выходить с чем-то таким, чем можно привлечь внимание избирателей. Есть опасение, что часть из них не попадутся больше на удочку пустых обещаний: поддержим, посодействуем, задействуем и т.д.

Прагматичный избиратель хочет конкретики: если я, любезный друг, выберу тебя, то что изменится в моей жизни к лучшему? Простой вопрос, в ответ на который большая часть политиков начинают заикаться или наводить какого-то тумана.