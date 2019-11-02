Кохтла-Ярвеское горсобрание отменило привязку зарплат городских руководителей к минималке

Члены городского управления в новом году обойдутся без очередного повышения зарплаты. Вице-мэры Виталий Бородин, Денис Вершинин, Вийве Кесккюла и отсутствующая на снимке Нина Алексеева должны смириться с зарплатой в 3780 евро, а мэр города Людмила Янченко - в 4320 евро.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik