Сб, 2.11.2019
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Кохтла-Ярвеское горсобрание отменило привязку зарплат городских руководителей к минималке

Члены городского управления в новом году обойдутся без очередного повышения зарплаты. Вице-мэры Виталий Бородин, Денис Вершинин, Вийве Кесккюла и отсутствующая на снимке Нина Алексеева должны смириться с зарплатой в 3780 евро, а мэр города Людмила Янченко - в 4320 евро.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Городское собрание Кохтла-Ярве по инициативе оппозиционной фракции социал-демократов "отвязало" зарплату высших городских чиновников от минимальной зарплаты. Тем самым отныне упразднена практика, когда в начале каждого года зарплата городских руководителей автоматически повышалась.

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Два года назад городское собрание голосами находящихся в большинстве депутатов от Центристской партии утвердило служебную зарплату мэра и председателя городского собрания в размере восьми минимальных зарплат, четыре вице-мэра стали получать зарплату в размере семи минималок.

Поскольку в начале этого года минимальная зарплата составила 540 евро, то зарплата мэра Людмилы Янченко и председателя городского собрания Рийны Ивановой достигла 4320 евро. Зарплата вице-мэров Дениса Вершинина, Вийве Кесккюла, Нины Алексеевой и Виталия Бородина выросла до 3780 евро.

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