Кохтла-Ярвеское горсобрание отменило привязку зарплат городских руководителей к минималке

Городское собрание Кохтла-Ярве по инициативе оппозиционной фракции социал-демократов "отвязало" зарплату высших городских чиновников от минимальной зарплаты. Тем самым отныне упразднена практика, когда в начале каждого года зарплата городских руководителей автоматически повышалась.
Два года назад городское собрание голосами находящихся в большинстве депутатов от Центристской партии утвердило служебную зарплату мэра и председателя городского собрания в размере восьми минимальных зарплат, четыре вице-мэра стали получать зарплату в размере семи минималок.