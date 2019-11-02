Скоро проявятся черты будущей Нарвской госгимназии

Вечером в среду, 6 ноября, будут оглашены итоги конкурса по поиску лучшего архитектурного решения для строительства Нарвской госгимназии и реконструкции школьного здания по соседству. Долгожданное мероприятие пройдет в Кесклиннаской гимназии Нарвы, которой суждено стать основной школой после ее ремонта одновременно со строительством госгимназии.

В Министерстве образования и науки сообщили, что для оглашения результата архитектурного конкурса в Нарву приедет канцлер Март Лайдметс.

Конкурс был объявлен предприятием по управлению госнедвижимостью АО "Riigi Kinnisvara" в июле, и к сроку в сентябре было представлено шесть работ. До настоящего времени комиссия, включающая главного архитектора Нарвы, определялась с победителем и оформляла итоговое решение.

Премиальный фонд составляет 36000 евро.

С победителем на основании предложенного им проекта заключат договор, исходя из которого спроектируют учебное здание государственной гимназии и реконструируют учебное здание Кесклиннаской основной школы довоенной постройки по соседству.

Согласно подписанному 11 апреля 2018 года соглашению между Министерством образования и науки ЭР и городом Нарва, государство в 2020-2022 годах построит госгимназию на предоставленной самоуправлением земле по ул. Александра Пушкина, 29a, 31, 33. В госгимназии должны будут учиться не менее 80 процентов всех нарвских гимназистов, а что касается остальных, то министерство допускает, что в Нарве по усмотрению местных властей сохранятся одна-две муниципальные гимназии.

Между тем, в Нарве уже началась общественная дискуссия с привлечением местных политиков и активных педагогов относительно учебного содержания будущей госгимназии. Так, 31 октября о ходе дел в новой Кохтла-Ярвеской госгимназии интересующимся нарвитянам рассказывал ее директор Хендрик Агур.

Лейтмотивом встречи был отток учащихся из возглавляемого Агуром заведения и обусловившая это тамошняя языковая среда, что тревожит людей также и в Нарве. "Да, я виноват", - неоднократно повторял Агур на встрече, что, впрочем, не означало, что он считает свой подход к делу сколь-либо неверным.