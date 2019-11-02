ОПРОС: Чем скрашиваете темные осенние вечера?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Aрво КАЛДВЕЭ: - Темнеет рано, но это не повод сидеть дома - можно погулять, мы, например, часто ездим в Паннъярве походить или покататься на велосипедах, там дорожки освещаются, темнота не страшна.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Александр ЕКИМЦЕВ: - Телевизором. В Ида-Вирумаа все равно все серое, заняться нечем. Просто смотрю разные передачи и фильмы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Илья БАРЫШНИКОВ: - У нас нет проблемы досуга - вечерами читаем сказки и собираем пазлы. Двое постарше, третий - грудничок, так что всегда есть чем заняться. Надо, чтобы все сыты были, чисто одеты. Хлопот в большой семье в любое время года хватает, лениться на диване не получится.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Наталья ВИЙЛУП: - По-разному. У меня хобби есть - шью. Темнота не мешает, главное, чтобы в душе было светло. С осенней депрессией не знакома - всегда весна наступит. С подругами по променаду выходим погулять - для здоровья. Можно в теплой компании посидеть, иногда телевизор посмотреть.