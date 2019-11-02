ОПРОС: Чем скрашиваете темные осенние вечера?

Длинные темные осенние вечера не повод для скуки.
Aрво КАЛДВЕЭ:
- Темнеет рано, но это не повод сидеть дома - можно погулять, мы, например, часто ездим в Паннъярве походить или покататься на велосипедах, там дорожки освещаются, темнота не страшна.
Александр ЕКИМЦЕВ:
- Телевизором. В Ида-Вирумаа все равно все серое, заняться нечем. Просто смотрю разные передачи и фильмы.
Илья БАРЫШНИКОВ:
- У нас нет проблемы досуга - вечерами читаем сказки и собираем пазлы. Двое постарше, третий - грудничок, так что всегда есть чем заняться. Надо, чтобы все сыты были, чисто одеты. Хлопот в большой семье в любое время года хватает, лениться на диване не получится.
Наталья ВИЙЛУП:
- По-разному. У меня хобби есть - шью. Темнота не мешает, главное, чтобы в душе было светло. С осенней депрессией не знакома - всегда весна наступит. С подругами по променаду выходим погулять - для здоровья. Можно в теплой компании посидеть, иногда телевизор посмотреть.
Валентина МАЛКИНА:
- С досугом нет проблем - у меня три кота: одного вычесать надо, другого приласкать, третьего накормить - и так по кругу. Мужу тоже немножко внимания уделить. Ну и стоит признаться, что теперь у многих стариков и детей любимое занятие - игры в компьютере. Согласна, что очень плохое увлечение, но если присядешь, так и времени не замечаешь...