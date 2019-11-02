Силламяэ планирует ввести дорожный налог

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Налогом будет обложено полное или частичное закрытие дорог, улиц, площадей и других мест, находящихся в общем пользовании, для осуществления строительных или ремонтных работ, а также проведения шествий и других мероприятий. Комментируя идею в местной газете "Силламяэский вестник", мэр Тынис Калберг объясняет, что перекрытие улиц всегда доставляет участникам дорожного движения неудобства и цель будущего налога - минимизировать ограничение в организации движения, а также частичная денежная компенсация за ухудшение условий дорожного движения в связи с временным закрытием улиц. Чем больше и дольше будет нарушено движение, тем больше придется за это заплатить, что в итоге должно мотивировать заинтересованные стороны организовывать свою работу так, чтобы улица была закрыта для движения на минимально возможный срок. "Цель налога не столько в увеличении доходов города, сколько в уменьшении возможных препятствий дорожному движению", - подчеркнул мэр.