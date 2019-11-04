Гроссмейстер Эльвест в Нарве не делал скидок на возраст соперников и не "зевнул" ни одной партии

Самый известный из ныне живущих эстонских гроссмейстеров Яан Эльвест не позволил себе ни одного поражения в ходе сеанса одновременной игры в Нарве. И хотя соперниками были дети и подростки, быстрым это сражение не стало - два с половиной часа понадобилось на то, чтобы на доску лег последний черный король.
Международный гроссмейстер Яан Эльвест сеансом одновременной игры открыл ежегодный турнир "Шахматные звезды Балтийского моря", проводимый шахматным клубом "Maletäht" 3-8 ноября в Нарвском Доме детского творчества.
Поначалу планировали встретить прославленного гостя двадцатью досками, но желающих сразиться с международным гроссмейстером набралось 24 начинающих шахматиста - из Эстонии, России, Латвии, Финляндии.
Итоговый счет матча: 20,5:3,5 - семь ничьих и 17 побед Эльвеста. Большинство ничьих предлагали сами ребята - и гроссмейстер соглашался, чтобы, вероятно, не тратить ничье время на продолжение.
- Обычно так и не делается, чтобы все партии выигрывались, даже если представлен слабый состав соперников. Какой смысл в счете 25:0, ведь в следующий раз интерес к встрече может упасть, - затем поделился Эльвест секретом гроссмейстерской стратегии.
Одним из первых встал из-за доски 12-летний шахматист Роберт Родин, предложивший Эльвесту ничью.
- Я, конечно, нервничал, но играл как обычную партию. Понятно, что соперник сложный, но зачем сразу говорить себе, что проиграешь, - поделился Роберт с корреспондентом впечатлением. - Конечно, он играл со мной не в полную силу, потому что больше двадцати людей, - рассудил мальчик, добавив, что не прочь бы когда-нибудь сыграть с гроссмейстером и один на один.
Международный гроссмейстер и член Шахматной федерации США Яан Эльвест впервые играл в Нарве и впервые же побывал в родном городе Пауля Кереса в 2011 году. Тогда на аналогичном сеансе одновременной игры в начале "Шахматных звезд Балтийского моря" гроссмейстер допустил два проигрыша юным игрокам из Санкт-Петербурга. Он и по сей день помнит тот восьмилетней давности конфуз: "В одной партии я зевнул фигуру - и противник использовал свой шанс".
В этот раз никому из его соперников так не посчастливилось.
- Обычно я пытаюсь давать быстрые сеансы одновременной игры, и сейчас в Нарве получилось нормально, - делится Эльвест впечатлением сразу по прошествии двух с половиной часов на ногах. - Я удивился, что девушки хорошо играли, но в таком возрасте они, как правило, и играют более крепко, чем парни.
Вообще же, как заверил Эльвест, нет значения, кто сидит напротив за доской - ребенок или взрослый игрок, и на юный возраст скидки не делается.
В разговоре с "Северным побережьем" Яан Эльвест не преминул поблагодарить город Нарву за поддержку фестиваля "Шахматные звезды Балтийского моря", зародившегося в 2005 году.
Гроссмейстер также высказал желание найти возможность оказания тренерской помощи одаренным нарвским шахматистам. Сегодня Эльвест тренирует молодых игроков из Хаапсалу, но надеется, что в его плеяду попадут и северо-восточные ребята.
- Может, мы найдем какую-нибудь кооперацию, чтобы не было так, что я приеду раз в несколько лет и просто дам сеанс. Сегодня многое возможно делать через интернет, и хотя Эстония маленькая страна, но Нарва относительно далеко, - сказал Эльвест, обычно живущий не в Таллинне, а на Сааремаа.
Руководитель шахматного клуба "Maletäht" в Нарвском Доме детского творчества Марис Корстин потом сказал "Северному побережью", что он двумя руками за такое сотрудничество с гроссмейстером.
По наблюдениям Корстина, в шахматы теперь приходит меньше детей, но причиной он называет не падение популярности шахмат, а простое снижение рождаемости.
Начавшийся очередной фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря" собрал всего пять команд, что маловато по сравнению с прошлыми годами. Например, не приехали команды из Литвы и Польши.
- Почему - не знаю, - комментирует Корстин. - Возможно, наложились другие турниры, которых очень много. Посмотрим на следующий год: если снова будет пять или меньше команд, значит, это уже тенденция.
"Шахматные звезды Балтийского моря" в Нарве
- Фестиваль посвящен известному эстонскому шахматисту, уроженцу города Нарва Паулю Кересу.
- Проводится с 2005 года. В 2019 году - с 3 по 8 ноября в Нарвском Доме детского творчества.
- Почетными гостями фестиваля в прошлые годы были сильнейшие гроссмейстеры Эстонии Кайдо Кюлаотс и Меэлис Канеп, международные гроссмейстеры Алексей Широв, Сергей Иванов и Алексей Луговой, экс-чемпион мира международный гроссмейстер Александр Халифман (Россия), один из авторитетнейших теоретиков в шахматном мире Евгений Свешников (Латвия). В 2009 году почетным гостем был выдающийся гроссмейстер современности, претендент на мировую шахматную корону в 70-80-х годах, чемпион мира среди ветеранов Виктор Корчной.
- В программе фестиваля: командный турнир, блицтурнир, сеанс одновременной игры. К участию приглашены молодые шахматисты, победители и призеры различных турниров из стран Балтийского моря.
- В 2019 году за шахматными досками встречаются команды Латвии, России, Финляндии и Эстонии. От Эстонии участвуют две команды: Эстония-1 (сборная) и Эстония-2 (Нарва). В каждой команде по восемь участников: четыре девушки и четверо юношей - чемпионы своих стран, участники чемпионатов мира и Европы в своих возрастных группах.
- Главный судья - арбитр международной категории Альбертс Циминьш (Латвия).