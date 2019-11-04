Гроссмейстер Эльвест в Нарве не делал скидок на возраст соперников и не "зевнул" ни одной партии

Международный гроссмейстер Яан Эльвест сеансом одновременной игры открыл ежегодный турнир "Шахматные звезды Балтийского моря", проводимый шахматным клубом "Maletäht" 3-8 ноября в Нарвском Доме детского творчества.

Поначалу планировали встретить прославленного гостя двадцатью досками, но желающих сразиться с международным гроссмейстером набралось 24 начинающих шахматиста - из Эстонии, России, Латвии, Финляндии.

Итоговый счет матча: 20,5:3,5 - семь ничьих и 17 побед Эльвеста. Большинство ничьих предлагали сами ребята - и гроссмейстер соглашался, чтобы, вероятно, не тратить ничье время на продолжение.

- Обычно так и не делается, чтобы все партии выигрывались, даже если представлен слабый состав соперников. Какой смысл в счете 25:0, ведь в следующий раз интерес к встрече может упасть, - затем поделился Эльвест секретом гроссмейстерской стратегии.

Одним из первых встал из-за доски 12-летний шахматист Роберт Родин, предложивший Эльвесту ничью.

- Я, конечно, нервничал, но играл как обычную партию. Понятно, что соперник сложный, но зачем сразу говорить себе, что проиграешь, - поделился Роберт с корреспондентом впечатлением. - Конечно, он играл со мной не в полную силу, потому что больше двадцати людей, - рассудил мальчик, добавив, что не прочь бы когда-нибудь сыграть с гроссмейстером и один на один.

Международный гроссмейстер и член Шахматной федерации США Яан Эльвест впервые играл в Нарве и впервые же побывал в родном городе Пауля Кереса в 2011 году. Тогда на аналогичном сеансе одновременной игры в начале "Шахматных звезд Балтийского моря" гроссмейстер допустил два проигрыша юным игрокам из Санкт-Петербурга. Он и по сей день помнит тот восьмилетней давности конфуз: "В одной партии я зевнул фигуру - и противник использовал свой шанс".

В этот раз никому из его соперников так не посчастливилось.

- Обычно я пытаюсь давать быстрые сеансы одновременной игры, и сейчас в Нарве получилось нормально, - делится Эльвест впечатлением сразу по прошествии двух с половиной часов на ногах. - Я удивился, что девушки хорошо играли, но в таком возрасте они, как правило, и играют более крепко, чем парни.

Вообще же, как заверил Эльвест, нет значения, кто сидит напротив за доской - ребенок или взрослый игрок, и на юный возраст скидки не делается.

В разговоре с "Северным побережьем" Яан Эльвест не преминул поблагодарить город Нарву за поддержку фестиваля "Шахматные звезды Балтийского моря", зародившегося в 2005 году.

Гроссмейстер также высказал желание найти возможность оказания тренерской помощи одаренным нарвским шахматистам. Сегодня Эльвест тренирует молодых игроков из Хаапсалу, но надеется, что в его плеяду попадут и северо-восточные ребята.