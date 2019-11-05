Йыхвиская волость не заплатила за пользование землей под игровой площадкой

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Владелец расположенной по ул. Раквере, 4 недвижимости площадью примерно 5800 метров, член правления ТОО "Kuldne Sekvoia" Роман Вилло еще весной сообщил волостному управлению, что 12 августа заканчивается договор безвозмездного пользования землей под игровой площадкой, длившийся десять лет. Он предложил волости выкупить всю недвижимость или начать платить аренду за пользование той частью недвижимости, что остается под игровой площадкой.

Вилло пошел навстречу пожеланию волости и продлил время бесплатного пользования землей на время переговоров до конца августа. Поскольку волостные власти и к этому сроку не достигли ясности в вопросе покупки земли, то владелец недвижимости начал с сентября требовать с волости деньги. "Я предъявил два счета, но ни один из них не был оплачен", - сказал Вилло, отметив, что хочет получать от волости 1500 евро в месяц.