Йыхвиская волость не заплатила за пользование землей под игровой площадкой

Хотя у Йыхвиской волости с 12 августа нет права на бесплатное пользование землей под расположенной в центре города игровой площадкой, волостное управление до сих пор не оплатило предъявленные землевладельцем счета на общую сумму 3000 евро.
Владелец расположенной по ул. Раквере, 4 недвижимости площадью примерно 5800 метров, член правления ТОО "Kuldne Sekvoia" Роман Вилло еще весной сообщил волостному управлению, что 12 августа заканчивается договор безвозмездного пользования землей под игровой площадкой, длившийся десять лет. Он предложил волости выкупить всю недвижимость или начать платить аренду за пользование той частью недвижимости, что остается под игровой площадкой.