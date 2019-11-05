ПЕРЕДОВИЦА: Нехватка денег в транжирящем Йыхви

Сегодня "Северное побережье" пишет о том, что Йыхви просит у государства дополнительные деньги на оказание услуг детям с ограниченными возможностями. По закону это обязанность самоуправления, и на самом деле государство и так оказывает самоуправлениям довольно ощутимую поддержку в этой области.
Кажется, что нынешняя волостная управа полагает, что раз в Йыхви у власти Центристская партия (вместе со списком Николая Осипенко) и Центристская партия также является партией премьер-министра, то подобная просьба о деньгах нормальна - ведь своих нужно поддерживать! Так, нынешний волостной старейшина уже успел попросить у правительства денег на строительство новой библиотеки и сооружение велопешеходной дороги между Йыхви и Тойла. Однако это убеждение неверно, хотя, судя по происходящему в волости, вполне укладывается в логику властителей.
В то время как Йыхвиское волостное управление просит дополнительные деньги на нужды детей с инвалидностью, нынешняя коалиция создала несколько должностей с хорошей зарплатой для своих соратников. Десятки тысяч евро налогоплательщиков выбросили на ветер под предводительством волостного старейшины центриста Мартина Репинского весной этого года, когда провели акцию по избавлению от неугодных руководителей волостных учреждений.
Вместе с тем в глазах волостных руководителей не мелькнуло и тени стыда, когда осенью проголосовали за повышение плат за посещение школ по интересам почти наполовину, в то время как фирме члена волостного собрания выплатили из волостного бюджета запрошенную компенсацию, хотя он не справился со своими договорными обязательствами по строительству променада. Но это была цена его вхождения в коалицию. На фоне всего этого расточительства вымаливание у государства 5000 евро для детей с ограниченными возможностями выглядит, мягко говоря, некрасиво и демонстрирует приоритеты нынешней власти.