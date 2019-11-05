ПЕРЕДОВИЦА: Нехватка денег в транжирящем Йыхви

Кажется, что нынешняя волостная управа полагает, что раз в Йыхви у власти Центристская партия (вместе со списком Николая Осипенко) и Центристская партия также является партией премьер-министра, то подобная просьба о деньгах нормальна - ведь своих нужно поддерживать! Так, нынешний волостной старейшина уже успел попросить у правительства денег на строительство новой библиотеки и сооружение велопешеходной дороги между Йыхви и Тойла. Однако это убеждение неверно, хотя, судя по происходящему в волости, вполне укладывается в логику властителей.

В то время как Йыхвиское волостное управление просит дополнительные деньги на нужды детей с инвалидностью, нынешняя коалиция создала несколько должностей с хорошей зарплатой для своих соратников. Десятки тысяч евро налогоплательщиков выбросили на ветер под предводительством волостного старейшины центриста Мартина Репинского весной этого года, когда провели акцию по избавлению от неугодных руководителей волостных учреждений.