ОДИН ВОПРОС: Каким видится местному самоуправлению развитие территории промпарка под Нарвой?

- Мы создавали это НКО в сотрудничестве с бизнесом и были должны входить в него в течение пяти лет, поскольку были получены публичные деньги. Когда этот срок закончился - мы вышли в 2018 году, как и было запланировано изначально.

Сейчас, я думаю, было бы разумно развивать там большие торговые центры и склады, как это происходит, например, в Финляндии, так как это место находится около шоссе и недалеко от границы. Может быть, таможенные склады. Но теперь об этом может говорить только предприниматель.