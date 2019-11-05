В Ида-Вирумаа можно застрелить двух волков

- Волкам живется в Эстонии хорошо, - сказал руководитель охотхозяйства и водной фауны Департамента окружающей среды Аймар Ракко. - Численность волков выросла примерно на 15 процентов: если в прошлом году у нас имелось 20 выводков, то нынче - 23-24. Структура и объем охоты преследуют цель обеспечить в материковой Эстонии наличие 20 выводков с равномерным распределением популяции между подходящими для волков местами обитания.

Задача длящейся с ноября до конца февраля охоты на волков - ограничить их численность и уменьшить таким образом причиняемый животноводам ущерб. Как и прежде, в этом году охоту на волков будут проводить чаще в регионах, где ущерб от них больше, стараясь в то же время не беспокоить волчьи стаи, обитающие в крупных лесных массивах.

При определении объемов охоты основывались на предложенных агентством окружающей среды цифрах отстрела и собранных Департаментом окружающей среды данных о причиненных волками ущербах.

В этом году было зарегистрировано 144 случая причинения ущерба волками, больше всего - в Харьюском, Ярваском, Рапласком и Вильяндиском уездах, для которых выделили также больше всего разрешений на охоту.

Если в прошлом году волки задрали 524 овцы, то нынче к началу охоты на волков эта цифра составила 477. Кроме того, жертвами волков в этом году стали 15 коров, три козы и 12 собак.

В Ида-Вируском уезде, по словам Аймара Ракко, нынче волки причинили ущерб семь раз: шесть за сентябрь и октябрь в деревне Калина и один раз - в деревне Вайкла, задрав в общем 24 овцы и трех коз.

Объемы охоты корректируют в течение сезона охоты в соответствии с данными наблюдения и причиненным хищниками ущербом.