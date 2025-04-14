Поголовье крупного рогатого скота в Эстонии сократилось до рекордно низкого уровня

Включая импортное мясо, в течение года на человека приходилось 78 кг мяса, но все же более 70 процентов потребляемого мяса было отечественным.​

В сообщении Департамента статистики отмечается, что поголовье крупного рогатого скота сократилось до рекордно низкого уровня. По состоянию на конец прошлого года в Эстонии насчитывалось 232 400 голов крупного рогатого скота, 283 600 свиней, 49 300 овец и коз, а также 2,4 миллиона голов домашней птицы.

Эге Кирс, ведущий аналитик Департамента статистики Эстонии, отметил, что в 2024 году в Эстонии было произведено больше мяса именно потому, что производство свинины выросло на 6 процентов. "Однако производство птицы сократилось на процента, а говядины - на 5. Производство баранины и козлятины в Эстонии по-прежнему оставалось на очень низком уровне - 400 тонн. Свинины было произведено 42 100 тонн, птицы - 22 200 тонн, а говядины - 11 800 тонн", - добавила Кирс.

Импорт мяса как такового и мяса, содержащегося в различных продуктах, существенно не изменился по сравнению с 2023 годом. В прошлом году в Эстонию было импортировано 75 500 тонн мяса, а экспортировано 44 300 тонн.

На основании данных о производстве, экспорте и импорте в 2024 году в Эстонии было съедено в общей сложности 107 600 тонн мяса. Самым потребляемым мясом в Эстонии является свинина - 42,4 кг на человека в год. В 2024 году потребление мяса птицы составило 27,6 кг на человека, говядины - 7,9 кг, а потребление баранины и козлятины составило менее 0,5 кг на человека в год. Потребление мяса увеличилось по большинству его видов, больше всего по свинине - на 13 процентов.