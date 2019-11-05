"Танцующий листопад" собрал около трехсот участников

ДОСТУПНО ДЛЯ

Цель этого проекта, инициированного Домом творчества семь лет назад, - объединение танцоров, а также желание выстроить диалог при помощи хореографии. Идея не просто получила воплощение - конкурс-фестиваль постоянно развивается и расширяет границы. В этом году он продолжался два дня и раскрасил хмурые осенние дни яркими красками не только для участников, но и для многочисленных зрителей.