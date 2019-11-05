Ср, 6.11.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

"Танцующий листопад" собрал около трехсот участников

Ансамбль "Леди дэнс" под руководством Натальи Абрамовой стал одним из первых участников в новой номинации.

ФОТО: Вальдур Эрнитс

Седьмой хореографический международный конкурс малых групп и солистов "Танцующий листопад", организованный Домом творчества школьников Кохтла-Ярве и прошедший на сцене Кохтла-Ярвеского центра культуры, собрал более 20 танцевальных коллективов из разных городов Ида-Вирумаа и около трехсот участников.

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Цель этого проекта, инициированного Домом творчества семь лет назад, - объединение танцоров, а также желание выстроить диалог при помощи хореографии. Идея не просто получила воплощение - конкурс-фестиваль постоянно развивается и расширяет границы. В этом году он продолжался два дня и раскрасил хмурые осенние дни яркими красками не только для участников, но и для многочисленных зрителей. 

Начался фестиваль с мастер-классов в Доме творчества: для старших танцоров урок классического джаза провела Лариса Водынина (Россия), заслуженный работник культуры РФ, почетный работник среднего профессионального образования РФ, заведующая хореографическим отделением Карельского колледжа культуры и искусств, художественный руководитель хореографического ансамбля "Студ.данс". Руководители танцевальных коллективов получили прекрасную возможность поучиться композиции и постановке хореографического номера у Александра Азаркевича (Германия, Польша) - доктора искусствоведения, хореографа, историка балета и теоретика танца, дипломанта и лауреата польских и международных фестивалей и конкурсов. Азаркевич также заслуженный деятель культуры Польской Республики, лауреат Серебряногo Крестa, декан направления "танец" на факультете искусств Гуманитарно-экономической академии в городе Лодзь.

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