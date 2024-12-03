Вт, 3.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Посетителей будет направлять в шахтный музей крот-шахтер из металлолома

Copy
Если расхаживающих по шахтным ходам кротов посетители видели не один год, особенно перед Рождеством, то теперь одного крота планируют вывести также на поверхность. Скульптор Айвар Симсон изваяет фигуру крота-шахтера, на голове у которого будет шахтерская каска, а в лапе - кирка.
Если расхаживающих по шахтным ходам кротов посетители видели не один год, особенно перед Рождеством, то теперь одного крота планируют вывести также на поверхность. Скульптор Айвар Симсон изваяет фигуру крота-шахтера, на голове у которого будет шахтерская каска, а в лапе - кирка. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Шахтный музей, который посещают более двадцати тысяч туристов в год, закажет у скульптора Айвара Симсона фигуру крота-шахтера, который поможет находить вход в музей и сделает его уличную зону более привлекательной.

- Проблема в том, что наши посетители часто не находят вход, ведь перед ним стоит вагон, и они бродят вокруг здания. В одной из поездок мы увидели большую фигуру, которая использовалась в качестве указателя направления. После этого появилась идея тоже поставить у нашего входа указатель в виде художественного произведения, - сказала директор Эстонского шахтного музея Этти Кагаров.

Думая о подходящей для производственного ландшафта скульптуре, она вспомнила фигуры ежа, созданные Айваром Симсоном из металлолома.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх