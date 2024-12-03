Посетителей будет направлять в шахтный музей крот-шахтер из металлолома

- Проблема в том, что наши посетители часто не находят вход, ведь перед ним стоит вагон, и они бродят вокруг здания. В одной из поездок мы увидели большую фигуру, которая использовалась в качестве указателя направления. После этого появилась идея тоже поставить у нашего входа указатель в виде художественного произведения, - сказала директор Эстонского шахтного музея Этти Кагаров.