Каратисты "Ояма" собрали комплект медалей

В возрастной группе 16-17 лет выступали Алена и Алексей Помогайба, завоевавшие соответственно золото и серебро чемпионата.

В возрастной группе 14-15 лет честь страны защищал дебютант Данил Галавиев, который добавил своей команде бронзовую награду.

- Очень доволен ребятами, - констатирует тренер Валерий Савицкий. - К сожалению, нам нечасто удается выезжать на такие большие соревнования - последний раз выступали в марте в Испании. Соперничество получилось очень серьезным - моим воспитанникам пришлось бороться с сильными спортсменами, чемпионами Европе, даже неоднократными. Сумели собрать свои силы и дух и заработали весь комплект наград.