Каратисты "Ояма" собрали комплект медалей

В минувшие выходные в шведском городе Евле состоялся открытый чемпионат Швеции по каратэ. Кохтла-Ярве и Эстонию представляли трое спортсменов из молодежного спортивного общества "Ояма" - и все заработали достойные награды.
В возрастной группе 16-17 лет выступали Алена и Алексей Помогайба, завоевавшие соответственно золото и серебро чемпионата.
В возрастной группе 14-15 лет честь страны защищал дебютант Данил Галавиев, который добавил своей команде бронзовую награду.
- Очень доволен ребятами, - констатирует тренер Валерий Савицкий. - К сожалению, нам нечасто удается выезжать на такие большие соревнования - последний раз выступали в марте в Испании. Соперничество получилось очень серьезным - моим воспитанникам пришлось бороться с сильными спортсменами, чемпионами Европе, даже неоднократными. Сумели собрать свои силы и дух и заработали весь комплект наград.
До конца года кохтла-ярвеским оямовцам предстоят еще два больших старта - чемпионаты в Москве и в Риге, где полученный опыт международных стартов несомненно пригодится.