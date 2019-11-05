Ср, 6.11.2019
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Каратисты "Ояма" собрали комплект медалей

Кохтла-ярвеские каратисты отлично показали себя в Швеции.

ФОТО: Частный архив

В минувшие выходные в шведском городе Евле состоялся открытый чемпионат Швеции по каратэ. Кохтла-Ярве и Эстонию представляли трое спортсменов из молодежного спортивного общества "Ояма" - и все заработали достойные награды.

В возрастной группе 16-17 лет выступали Алена и Алексей Помогайба, завоевавшие соответственно золото и серебро чемпионата.

В возрастной группе 14-15 лет честь страны защищал дебютант Данил Галавиев, который добавил своей команде бронзовую награду.

- Очень доволен ребятами, - констатирует тренер Валерий Савицкий. - К сожалению, нам нечасто удается выезжать на такие большие соревнования - последний раз выступали в марте в Испании. Соперничество получилось очень серьезным - моим воспитанникам пришлось бороться с сильными спортсменами, чемпионами Европе, даже неоднократными. Сумели собрать свои силы и дух и заработали весь комплект наград.

До конца года кохтла-ярвеским оямовцам предстоят еще два больших старта - чемпионаты в Москве и в Риге, где полученный опыт международных стартов несомненно пригодится.

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