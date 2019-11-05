У ФК "Järve" закончился период беспобедного поста

Как и в последний раз, 1 сентября, так и теперь, в прошлый четверг выиграли у занимающего в первой лиге последнее место тартуского "Welco" - на этот раз со счетом 2:0.

Первый тайм закончился с нулевым счетом; на 53-й минуте игры колумбиец Дуван Москера вывел кохтлаярвесцев вперед и на 75-й минуте гол забил также лучший в нынешнем сезоне бомбардир "Järve" Райво Саар. Для него этот гол стал нынче 16-м в первой лиге, благодаря чему он поднялся в рейтинге бомбардиров лиги на четвертое место.