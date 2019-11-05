У ФК "Järve" закончился период беспобедного поста

Полученный в субботу в первой лиге от таллиннской команды "Legion" щелчок (поражение со счетом 0:18) подействовал на кохтла-ярвеский ФК "Järve" вдохновляюще: после двухмесячной паузы ему удалось наконец выиграть одну встречу.
Как и в последний раз, 1 сентября, так и теперь, в прошлый четверг выиграли у занимающего в первой лиге последнее место тартуского "Welco" - на этот раз со счетом 2:0.
Первый тайм закончился с нулевым счетом; на 53-й минуте игры колумбиец Дуван Москера вывел кохтлаярвесцев вперед и на 75-й минуте гол забил также лучший в нынешнем сезоне бомбардир "Järve" Райво Саар. Для него этот гол стал нынче 16-м в первой лиге, благодаря чему он поднялся в рейтинге бомбардиров лиги на четвертое место.
Во второй половине сезона эта победа стала для ФК "Järve" всего второй за 17 игр. ФК "Järve", благодаря занятому им седьмому месту обеспечивший себе место в первой лиге и на следующий год, проведет последнюю игру сезона 10 ноября на городском стадионе Кохтла-Ярве, где встретится с раквереской командой "Tarvas".