Если бы сейчас проходил народный опрос на тему "Exit"…

Между тем, сейчас в ЕС идет серьезная смена команды, к работе приступили или вот-вот приступят как новый состав Европарламента, так и Европейской комиссии. И это в условиях, когда в течение последних пяти лет из-за нескольких серьезных кризисов ЕС пережил тяжелые времена. И в Эстонии произошли серьезные перемены: у власти правительственный союз, который после конфузного голосования решил вынести из Белого зала на Тоомпеа флаги Евросоюза, а один из коалиционных партнеров - EKRE - поставил целью расколоть ЕС.

Потому-то я как депутат Европарламента, который только что приступил к работе, захотела узнать, как люди в Эстонии относятся к ЕС и как бы они проголосовали, если бы перед ними стоял тот же вопрос, который встал пару лет назад перед британцами. Напомню, что в сентябре 2003 года в ходе прошедшего референдума (последний по счету в истории нашей страны) 67 процентов избирателей решили поддержать присоединение страны к ЕС.

После нападок Кремля и EKRE

Да, конечно, проводятся два раза в год и в Эстонии исследования Евробарометра, а их результаты показывают доверие европейцев к Евросоюзу. И совсем другое дело поставить человека перед действительным выбором и спросить: если бы сейчас прошло голосование, остаться в Евросоюзе или выйти из его состава, то как бы вы проголосовали? Для сравнения: и в отношении партий социологи же не исследуют степень доверия ("скорее доверяю", "скорее не доверяю"), а ставят перед конкретным партийным выбором.

Несколько неожиданно в ходе опроса, проведенного в середине октября АО "Turu-uuringud", выяснилось, что 74% опрошенных граждан Эстонии проголосовали бы за то, чтобы страна оставалась в составе ЕС, и лишь 16% против (10% не смогли ответить). Считаю, что после критики последних лет со стороны Кремля и EKRE для ЕС это очень хороший результат. Членство в Евросоюзе с большим перевесом поддерживают все социально-демографические группы, ниже среднего - неэстонцы и люди с начальным образованием. Даже среди избирателей EKRE за ЕС проголосовало бы 54%.

Исторически как эстонцы, так и эстонские русские более-менее одинаково поддерживают членство в ЕС, что и понятно, ибо экономический рост, возможность безвизового перемещения и работы в Европе нравится и тем, и другим. Разница в отношении возникла только после аннексии Крыма, а затем после введенных против России санкций ЕС. Это, в свою очередь, привело к сегодняшней информационной войне Кремля против ЕС, что оказывает воздействие на здешних русских, живущих в информационном поле Кремля. Примечательно, что все чаще совпадает терминология EKRE с аргументами, которые используют пропагандистские каналы Кремля, прежде всего по таким темам, как миграция, ислам, меньшинства.

74% опрошенных граждан Эстонии проголосовали бы за то, чтобы страна осталась членом ЕС, и лишь 16% - против.

"Turu-uuringud" уже в 2002 году проявлял интерес к тому, каковы ожидания жителей Эстонии в отношении ЕС. Теперь спросили, исполнились ли те ожидания. Наши люди считают, что членство в ЕС улучшило наше экономическое положение, укрепилась безопасность Эстонии и наше государство стало более влиятельным в мире. И это не говоря о возможностях обучения и путешествий. Одним словом, ожидания исполнились, а у большинства даже с избытком.

Brexit предупредил Exit

Наиболее критично к влиянию ЕС относятся именно те люди, которые от этого развития меньше всего получили пользы. Это, в свою очередь, подтверждает старую истину, что большое социальное неравенство создает плодотворную почву для популизма и вызывает серьезное напряжение даже в успешно развивающемся обществе.

В начале века была у нас ситуация, когда руководимое Мартом Лааром правительство в ускоренном темпе привело Эстонию в ЕС, но такой высокий темп вызвал у людей недоверие. Теперь ситуация иная: люди крепко поддерживают наше членство в ЕС, а правительство Юри Ратаса, находящееся в заложниках у одного из коалиционных партнеров, самое скептичное относительно ЕС в этом веке.

Если даже после самых тяжелых времен в истории ЕС наши люди поддерживают необходимость Евросоюза для нашего государства, то нельзя обманывать эти ожидания. Я глубоко убеждена в том, что от наших представителей в Европе ожидается работа по укреплению Евросоюза, что повысит и уровень жизни наших людей. Недопустимо поведение, когда пользу, вытекающую из совместной деятельности Евросоюза, политики записывают на свое имя, а ответственность даже за внутригосударственные промахи навешивают на "Брюссель".