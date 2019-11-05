Оригинальную версию "Мертвых душ" привезут из Петербурга

Великую книгу Гоголя "Мертвые души" называют ключевым кодом русской жизни: обобщенные типы русских характеров сформированы в образах Чичикова, Манилова, Коробочки, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина и других. В инсценировке Аси Волошиной Чичиков назван Одиссеем, что как бы отсылает его странствия к эпическим, мифологическим героям, странствовавшим по загробному царству. Обостряя гоголевскую ситуацию до абсурда, актеры все равно изыскивают в персонажах проявления человеческого начала - это живые люди, души которых замерли на грани жизни и смерти. При всем этом тональность спектакля режиссеру Денису Хусниярову не видится мрачной.

Режиссер отмечает, что спектакль - о России, о том, куда она держит путь, о ее надеждах, величии классической русской культуры, нравственных устоях бытия, в котором есть непреложный закон, гласящий, что жизнь конечна и нужно соотносить свои поступки с этим неизбежным переходом в вечность.

Все участники этого проекта возникли неслучайно, с драматургом Асей Волошиной у них есть опыт совместной работы. "У Аси замечательное понимание Гоголя, его мистики, что-то она знает потаенное про темные стороны жизни, потусторонние силы. Она написала инсценировку как музыкальную партитуру, в текстах чувствуются ритмы", - подчеркивает режиссер.

В Театре на Васильевском Денис Хуснияров работает почти десять лет. "Мертвые души Гоголя" - уже четвертое обращение Хусниярова к творчеству этого автора. В 2014 году режиссер поставил в Санкт-Петербурге спектакль "Нос", в 2016-м - "Шинель Гоголя" в Драматическом театре им. Наума Орлова (Челябинск) и спектакль "Ревизор" в театре "Мастеровые" (Набережные Челны). Постановки включены в лонг-лист "Золотой маски" и получили ряд фестивальных наград.

Ася Волошина стала одним из самых заметных современных российских драматургов. Ее пьесы идут в театрах по всей стране и за ее пределами. Трагическое мироощущение, пронизывающее тексты Волошиной, привлекает внимание крупнейших российских режиссеров.