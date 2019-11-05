В Кохтла-Ярве устроят парад зонтов

Творческая команда центра культуры приготовила для кохтлаярвесцев и гостей города новые развлечения, которые помогут украсить холодный осенний день - праздник под названием "Парад зонтов". Концерт в большом зале запланирован на 15.00, но организаторы предлагают прийти немножко раньше - чтобы познакомиться с выставками, развернутыми в фойе второго этажа.

Руководители кружков искусства и рукоделия Марина Сеппар и Юрате Кастрицкая предложат мастер-классы по изготовлению сувениров. А частная школа "Маридель" подготовит выставку осенних причесок. Поклонники текстильных кукол смогут познакомиться с новой выставкой работ интерьерных кукол, созданных в студии Светланы Ветровой. В фойе установят осенние инсталляции, на фоне которых можно будет сделать красивые фотографии для семейного альбома.