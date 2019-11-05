В Кохтла-Ярве устроят парад зонтов

В воскресенье, 10 ноября в 15.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры - осенний праздник для всей семьи "Парад зонтов". Стоимость билета - 3 евро.
Творческая команда центра культуры приготовила для кохтлаярвесцев и гостей города новые развлечения, которые помогут украсить холодный осенний день - праздник под названием "Парад зонтов". Концерт в большом зале запланирован на 15.00, но организаторы предлагают прийти немножко раньше - чтобы познакомиться с выставками, развернутыми в фойе второго этажа.
Руководители кружков искусства и рукоделия Марина Сеппар и Юрате Кастрицкая предложат мастер-классы по изготовлению сувениров. А частная школа "Маридель" подготовит выставку осенних причесок. Поклонники текстильных кукол смогут познакомиться с новой выставкой работ интерьерных кукол, созданных в студии Светланы Ветровой. В фойе установят осенние инсталляции, на фоне которых можно будет сделать красивые фотографии для семейного альбома.
Прекрасное настроение подарят участники концертной программы - танцевальные и вокальные коллективы центра культуры и Дома творчества школьников Кохтла-Ярве. Состоится дефиле причесок и эксклюзивных зонтов. Зрители узнают интересную историю создания этого аксессуара, познакомятся с его прототипами и современными зонтами. А несколько счастливчиков из зала получат зонты в подарок.