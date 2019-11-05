Ср, 6.11.2019
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В Кохтла-Ярве устроят парад зонтов

На параде зонтов можно будет увидеть модные аксессуары с эксклюзивной осенней отделкой.

ФОТО: Частный архив

В воскресенье, 10 ноября в 15.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры - осенний праздник для всей семьи "Парад зонтов". Стоимость билета - 3 евро.

Творческая команда центра культуры приготовила для кохтлаярвесцев и гостей города новые развлечения, которые помогут украсить холодный осенний день - праздник под названием "Парад зонтов". Концерт в большом зале запланирован на 15.00, но организаторы предлагают прийти немножко раньше - чтобы познакомиться с выставками, развернутыми в фойе второго этажа. 

Руководители кружков искусства и рукоделия Марина Сеппар и Юрате Кастрицкая предложат мастер-классы по изготовлению сувениров. А частная школа "Маридель" подготовит выставку осенних причесок. Поклонники текстильных кукол смогут познакомиться с новой выставкой работ интерьерных кукол, созданных в студии Светланы Ветровой. В фойе установят осенние инсталляции, на фоне которых можно будет сделать красивые фотографии для семейного альбома. 

Прекрасное настроение подарят участники концертной программы - танцевальные и вокальные коллективы центра культуры и Дома творчества школьников Кохтла-Ярве. Состоится дефиле причесок и эксклюзивных зонтов. Зрители узнают интересную историю создания этого аксессуара, познакомятся с его прототипами и современными зонтами. А несколько счастливчиков из зала получат зонты в подарок.

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