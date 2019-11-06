ВИДЕО: Волостная управа наконец занялась вывозом груды обломков, лежавшей в центре Йыхви почти два месяца

Йыхвиское волостное управление сообщило на странице волости в социальных медиа, что 11 сентября приступило к сносу бывших гаражей, находящихся в центре города. На важном событии присутствовали как волостной старейшина Макс Каур, так и помощник старейшины Наталья Абель. На странице Йыхвиской волости в социальных медиа также опубликовали фотографию, на которой старейшина в белой каске позирует в кабине экскаватора.
После сноса гаражей лишь частично огороженная большая груда обломков возле тротуара в центре города оставалась нетронутой.
Строительный предприниматель, член комиссии волостного собрания по спорту Гайдо Кентем 16 октября поинтересовался у волостного старейшины, почему работы по сносу и уборка обломков продвигаются так медленно, однако внятного ответа не получил.
Макс Каур не ответил на запросы и телефонные звонки "Северного побережья".
В последние дни на объекте все же наблюдаются подвижки. Один рабочий несколько дней дробил обломки молотом, также с объекта вывезено несколько грузовиков отходов.