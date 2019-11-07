В месяц еды подадут шахтерские деликатесы

Ида-Вируский туристический кластер приглашает в Ида-Вирумаа наслаждаться гастрономическими приключениями в течение всего ноября.

В субботу, 9 ноября, в шахтном музее в Кохтла-Нымме сервируют обед из трех блюд, которым там можно насладиться не каждый день. Шахтерские деликатесы под землей и на земле предложит шеф-повар московского отеля "Метрополь" Андрей Шмаков в сотрудничестве с преподавателями и учениками Ида-Вирумааского центра профобразования. В меню, к примеру, есть борщ с уткой и котлеты из щуки.

- Автор этой идеи - Айвар Хансон (руководитель программы "Eesti Maitsed" и контент-менеджер ресторанного гида "White Guide" в странах Балтии. - Ред.). Он решил, что шахтный музей - классное место, чтобы предложить деликатесы. Поскольку на нашей кухне возможностей их приготовить нет, блюда приготовят в Ида-Вирумааском центре профобразования и привезут сюда, - рассказала директор шахтного музея Этти Кагаров.

В тот же день в грузинском трактире "Mimino" в Йыхви пройдет дегустация вин "Pheasant's Tears". Наряду с винами можно насладиться грузинскими закусками, которые приготовят повара "Mimino". Весь ноябрь в трактире снижены цены на ассортимент блюд гриль.

На месяц еды придется также детективная вечеринка в стиле 1920-30-х годов и ужин вслепую на мызе Мяэтагузе. По сообщению Алутагузеского центра интересов, места на проходящую 15 ноября салонную игру заполнились быстро.

Ресторан мызы Мяэтагузе "Rosen" по случаю месяца еды со второй недели ноября предлагает новое барбекю-меню. Мясные блюда готовятся на открытом огне в новой печи барбекю, которую топят ольховыми дровами.