В Кохтла-Ярве не нашли "Папы года - 2019"

Председатель комиссии по социальным вопросам Арне Берендсен выразил искреннее сожаление, что кохтлаярвесцы не откликнулись на предложение оказать честь хорошим отцам и дедушкам.

- Невозможно поверить, что в таком большом городе нет ни одной достойной почетного титула и премии кандидатуры, - констатирует он. - Несомненно, что в Кохтла-Ярве есть и папы, и дедушки, которые вносят свой вклад в развитие города и активно участвуют в общественной жизни. В ежедневной суете мы часто не замечаем заботы и внимания, которыми нас окружают родители, считая это нормой, именно поэтому в преддверии Дня отца предложили прекрасную возможность оказать уважение и внимание заслугам своих пап и дедушек.

Информация была опубликована заблаговременно на городском сайте и в средствах массовой информации, Арне Берендсену не понятно, почему такое хорошее предложение снова оказалось невостребованным. В 2016 году, когда конкурс на звание "Папы года" проводился впервые, кохтлаярвесцы были активны, а победителем стал Геннадий Лобосок, отец пятерых детей. В 2017 кандидатов тоже не было, а в прошлом году конкурс прошел вновь активно, почетного звания был удостоен Антон Карханин - отец десятерых детей.