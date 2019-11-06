В Кохтла-Ярве не нашли "Папы года - 2019"

Объявленный в сентябре конкурс "Папа года Кохтла-Ярве - 2019", инициатором которого является социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве, не состоялся - в указанный срок в горуправление не поступило ни одной заявки. Но организаторы уверены: это не значит, что достойных почетного звания горожан нет.
Председатель комиссии по социальным вопросам Арне Берендсен выразил искреннее сожаление, что кохтлаярвесцы не откликнулись на предложение оказать честь хорошим отцам и дедушкам.
- Невозможно поверить, что в таком большом городе нет ни одной достойной почетного титула и премии кандидатуры, - констатирует он. - Несомненно, что в Кохтла-Ярве есть и папы, и дедушки, которые вносят свой вклад в развитие города и активно участвуют в общественной жизни. В ежедневной суете мы часто не замечаем заботы и внимания, которыми нас окружают родители, считая это нормой, именно поэтому в преддверии Дня отца предложили прекрасную возможность оказать уважение и внимание заслугам своих пап и дедушек.
Информация была опубликована заблаговременно на городском сайте и в средствах массовой информации, Арне Берендсену не понятно, почему такое хорошее предложение снова оказалось невостребованным. В 2016 году, когда конкурс на звание "Папы года" проводился впервые, кохтлаярвесцы были активны, а победителем стал Геннадий Лобосок, отец пятерых детей. В 2017 кандидатов тоже не было, а в прошлом году конкурс прошел вновь активно, почетного звания был удостоен Антон Карханин - отец десятерых детей.
Получит ли это доброе начинание продолжение в будущем году - вопрос открытый, но собеседник считает, что, несмотря на результат, от традиции отказываться не стоит. "Обсудим на очередном заседании комиссии условия, может быть, стоит что-то поменять в положении о конкурсе, чтобы горожане смелее предлагали кандидатуры", - подчеркнул он.