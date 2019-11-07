Из бургер-ресторана пропали деньги - прокуратура не смогла доказать вину

Вируский уездный суд оправдал бывшую руководительницу расположенного в центре Йыхви заведения быстрого питания "Hesburger", обвинявшуюся прокуратурой в краже наличных денег. Прокуратура отдала молодую женщину под суд, поскольку владелец ресторана сообщил о пропаже денег - за несколько дней в мае 2016 года из кассы и сейфа пропало, как утверждалось, 2905 евро.
В суде обвиняемая не признала себя виновной, и суд счел, что представленных прокуратурой доказательств недостаточно, чтобы признать женщину виновной. Правда, в ходе судебного следствия выяснилось, что брать наличность из кассы и сейфа могли для личных нужд все работники "Hesburger", поэтому нельзя обвинять в краже только бывшую заведующую. Суд не посчитал также достаточной видеозапись, на которой видно, как руководительница берет со стола денежные купюры и выходит из поля зрения камеры - это не доказывает, что женщина присвоила деньги.
"По мнению уездного суда, в указанные в обвинении дни в данном ресторане не было порядка в денежных делах, а также отсутствовали четкая ответственность, постоянный надзор и контроль", - говорится в приговоре суда, оправдавшего бывшую заведующую "Hesburger".
Решение суда вступило в силу.