Из бургер-ресторана пропали деньги - прокуратура не смогла доказать вину

В суде обвиняемая не признала себя виновной, и суд счел, что представленных прокуратурой доказательств недостаточно, чтобы признать женщину виновной. Правда, в ходе судебного следствия выяснилось, что брать наличность из кассы и сейфа могли для личных нужд все работники "Hesburger", поэтому нельзя обвинять в краже только бывшую заведующую. Суд не посчитал также достаточной видеозапись, на которой видно, как руководительница берет со стола денежные купюры и выходит из поля зрения камеры - это не доказывает, что женщина присвоила деньги.