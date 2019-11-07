Чт, 7.11.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Департамент шоссейных дорог планирует перестроить уйкалаский перекресток

На уйкаласком перекрестке есть освещение и скорость ограничена до 70 км/час, однако из-за оживленного движения в разных направлениях он все равно является одним из опаснейших дорожных узлов в Ида-Вирумаа.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Департамент шоссейных дорог собирается в ближайшие годы перестроить на шоссе Таллинн - Нарва так называемый уйкалаский перекресток, движение на котором становится все более оживленным из-за строительства новых предприятий в расположенном по соседству бизнес-парке.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Много разъезжающий по дорогам Ида-Вирумаа руководитель Идаского региона "ISS" Валентин Коркус находит, что пересечение с шоссе йыхвиской улицы Яама и дороги на Котинука - одно из самых опасных мест на госшоссе на участке от Раквере до Нарвы.

Место выезда на шоссе из Йыхви сдвинут в сторону Нарвы 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ