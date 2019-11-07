Департамент шоссейных дорог планирует перестроить уйкалаский перекресток

Департамент шоссейных дорог собирается в ближайшие годы перестроить на шоссе Таллинн - Нарва так называемый уйкалаский перекресток, движение на котором становится все более оживленным из-за строительства новых предприятий в расположенном по соседству бизнес-парке.
Много разъезжающий по дорогам Ида-Вирумаа руководитель Идаского региона "ISS" Валентин Коркус находит, что пересечение с шоссе йыхвиской улицы Яама и дороги на Котинука - одно из самых опасных мест на госшоссе на участке от Раквере до Нарвы.