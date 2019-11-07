Департамент шоссейных дорог планирует перестроить уйкалаский перекресток

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Много разъезжающий по дорогам Ида-Вирумаа руководитель Идаского региона "ISS" Валентин Коркус находит, что пересечение с шоссе йыхвиской улицы Яама и дороги на Котинука - одно из самых опасных мест на госшоссе на участке от Раквере до Нарвы.