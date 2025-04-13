СТАТИСТИКА Число зарубежных туристов в Эстонии достигло предковидного уровня

По данным Департамента статистики, в феврале 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 230 тысяч туристов - иностранных и местных, что на 2% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 3% больше, местных - на 2% .

"Число зарубежных туристов увеличилось в годовом сравнении на 3% и достигло уровня февраля 2019 года. В предшествовавшем кризису феврале 2020 года в предприятиях по размещению остановилось все же на 10000 (8%) зарубежных туристов больше, чем в феврале этого года", - уточнила ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа.

Из Финляндии Эстонию посетило около 48000 туристов, то есть 43% остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. Число размещенных туристов из Латвии составило 18000 (17%), из Великобритании - около 4500 (4%), из Литвы - более 4100 (4%), из Германии - около 3800 (3%) и из Швеции - 2900 (3%).

В годовом сравнении в предприятиях по размещению остановилось на 3% меньше туристов из соседней Финляндии и на 6% больше туристов из Латвии. Эстонию посетило больше туристов из Великобритании, Германии и Швеции, чем в феврале годом ранее.

Из зарубежных туристов 78% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (11%) и Тартуский (6%) уезды. В Ида-Вируском, Ляэнеском, Ляэне-Вируском, Саареском, Валгаском и Выруском уездах остановилось по 1% зарубежных туристов.

Из остановившихся в предприятиях по размещению местных туристов 72% были на отдыхе, 18% - в рабочей поездке. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (31%), далее следовали Пярнуский (15%), Ида-Вируский (11%), Тартуский (10%) и Валгаский (8%) уезды.

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом около 407000 ночей, из которых 208000 ночей провели зарубежные туристы и 199000 - местные.

В феврале свои услуги туристам предлагали в Эстонии 903 предприятия по размещению. В распоряжении гостей было 21000 номеров и 48000 койко-мест, заполнены были 40% номеров.

Стоимость проживания в предприятии по размещению составила в среднем 45 евро в сутки на человека, что на 4% дороже, чем в феврале 2024 года, и на 32% дороже, чем в том же месяце 2020 года. В Харьюском уезде стоимость проживания составила 47 евро, в Ида-Вируском и Валгаском - 44 евро, в Тартуском - 43 евро и в Пярнуском - 40 евро в сутки на человека.