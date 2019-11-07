ПЕРЕДОВИЦА: Симсон сознательно напустила туману перед выборами?

На той встрече полтора года назад "Северное побережье" спросило, в каком году из Йыхви в Нарву можно будет доехать по четырехполосному шоссе, для строительства которого государство собирается с духом уже больше десяти лет. Симсон самоуверенно говорила, что строительство четырехполосных шоссе является обещанием Центристской партии на выборах в Рийгикогу. Решение примут после выборов 2019 года, и после этого пройдет еще шесть лет.

Таким образом, Симсон дала обещание, что не позднее 2025 года шоссе между Йыхви и Нарвой будет готово, и статьи с таким заголовком вышли на большинстве крупных новостных порталов. "Я по-прежнему верю, что мы уже в 2025-2026 году сможем добираться до Нарвы по четырехрядной дороге, но для этого необходимо правительство, содействующее таким шагам", - подтвердила она спустя полгода в ответ на запрос "Северного побережья".

Весной собралось новое правительство, в котором все три партии поддерживали строительство четырехполосных шоссе, и тем не менее преемник Симсон в должности министра Таави Аас начал отодвигать сроки. Более того: глава Департамента шоссейных дорог Прийт Саук в собственной газете Центристской партии утверждает, что с учетом как юридических, так и технических обстоятельств перестроить шоссе в четырехполосные меньше чем за десять лет невозможно.