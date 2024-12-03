ПЕРЕДОВИЦА Непроходящий политический пубертат в Нарве

Под зрелостью мы подразумеваем прежде всего то, что участвующие в выборах партии или избирательные союзы имеют определенные принципы и обещания, которым следуют, даже если избиратели доверяют им власть. Что заключенные соглашения выполняются. Что если дают слово, то уже менее чем через неделю не переходят в другой лагерь. Что не начинают перебегать сразу же, как другой лагерь пообещает вдруг должность или позицию, которую первый пообещать не смог.

Однако именно такое поведение уже много лет свойственно части нарвских городских депутатов. Это приводило к бесконечным дерганью и капризам, которые свойственны подросткам пубертатного возраста, а не взрослым муниципальным политикам. События последних недель в Нарвском горсобрании является тому подтверждением, и если посмотреть на то броуновское движение, что происходит среди депутатов, то конца этому не видно.

Это очевидно, что при таком хаосе власти больше всего проигрывают город Нарва и ее жители, ведь с настолько нестабильной властью крайне сложно делать нужные для города вещи. Надеемся, что следующей осенью нарвитяне сумеют, идя на выборы, вспомнить происходившее и сделать выводы.