Макс Каур: "Йыхви нужны деньги от государства"

Йыхвиское волостное управление попросило бы денег и в том случае, если бы Центристская партия не стояла у власти в стране. Йыхви - это региональный центр, который нуждается во всестороннем развитии.

С финансами в Йыхвиской волости все в порядке, и это очень большой плюс. За это нужно сказать спасибо как прежним администрациям волости, так и толковым волостным работникам. И тем не менее Йыхви испытывал бы трудности, если бы не ходатайствовал о поддержке государства на крупные объекты. Государственные инвестиции давно провозглашены одним из двигателей развития Ида-Вирумаа. И это правильный подход.

Государство напрямую финансировало и осуществляло программы развития Ида-Вирумаа. Эти усилия нужно продолжать. Например, в этом году государство, по сообщению Министерства финансов, выделит Ида-Вирумаа 5,5 миллиона евро для стимулирования экономики и повышения занятости. И тем не менее Ида-Вирумаа уже сейчас нужно гораздо больше. Йыхвиская волость только начала направлять свои ходатайства государству, и делается это для того, чтобы Йыхви стал успешным региональным центром. Ради этого должны прилагать усилия как государство, так и самоуправление.

Разумеется, и само Йыхвиское волостное управление должно улучшить свое делопроизводство. Для этого мы, к примеру, в ближайшее время примем на работу внутреннего контролера, от которого требуем опыта работы в правоохранительных органах.