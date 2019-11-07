Реновация первой части поликлиники в Кохтла-Ярве близится к завершению

Строители уверяют, что стройка близится к завершению и скоро они будут готовы сдать первую очередь этого важного объекта. Руководитель проектов Ида-Вируской центральной больницы Койт Орас и административный директор Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер предложили "СП" пройти и посмотреть, как идет работа и что изменилось в ходе реновации. К нам присоединился осуществляющий надзор за строительством Калев Кайва, а представитель Astlanda Ehitus Тармо Тера выразил готовность ответить на вопросы.

Во вторник днем на всех этажах кипела работа, и хотя на первый взгляд кажется, что до завершения еще далеко, по уверению Тармо Тера, им осталось немного - в основном установка недостающих деталей потолка или пола, а главное, большая уборка. Койт Орас хвалит строителей: договорный срок сдачи первого этапа реновации - конец февраля, но, по всей видимости, отчитаются намного раньше.

Тармо Тохвер замечает, что даже если планы строителей осуществятся, это не значит, что "заселение" состоится уже в этом году, потому что есть еще ряд других задач, которые им надо решать.

"Время потребуется также на оформление разрешений на деятельность от города и соответствующих служб, - дополнил собеседник. - Впереди также конкурсы на поставку мебели и оборудования. Конечно, мы заинтересованы получить все быстрее и подготовка уже активно идет".

Прежними остались лишь несущие стены

В этом мы убедились, пройдя по этажам.

"С января, когда строители пришли на объект, сделано очень много, нетронутыми остались только несущие стены, все внутренние перегородки снесены и выполнена перепланировка внутренних помещений, - перечисляет он. - Во всем здании установлены новые окна и утеплен фасад, который полностью обновлен. Установлены новые лифты, заменены все коммунальные системы, произведен значительный объем работ по установке новых техносистем, в том числе вентиляции".

На первом этаже расположатся регистратура, гардероб, здесь предусмотрены и бизнес-площади для арендаторов. По словам Тармо Тохвера, желающие уже есть, но в любом случае они будут проводить конкурс. Из нового - в фойе появятся диваны, где пациенты смогут посидеть в ожидании или отдохнуть от процедур.

ТАРМО ТОХВЕР: Впереди еще конкурсы на поставку мебели и оборудования.

В центре восстановительного лечения построили новый бассейн - воды в нем пока нет, но очевидно, что пользоваться им удобно будет и людям с ограниченными возможностями. А стеклянная стена открывает вид на улицу.

"Здесь почти все готово, придется подождать только соляную камеру - ее оборудование будет сделано позже", - подчеркнул Тармо.

Новый бассейн будет удобным и с видом на улицу. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Заглянули в подвал - его тоже основательно изменили, углубив почти на метр. Здесь разместили коммуникации и будут оборудованы разные помещения для нужд персонала.