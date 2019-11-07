Реновация первой части поликлиники в Кохтла-Ярве близится к завершению

Строительная компания Astlanda Ehitus, осуществляющая основательную реновацию поликлиники в Кохтла-Ярве на улице Рави, намерена завершить первый этап раньше договорного срока - уже в этом месяце, однако переселения в новые кабинеты медикам еще придется подождать.
Строители уверяют, что стройка близится к завершению и скоро они будут готовы сдать первую очередь этого важного объекта. Руководитель проектов Ида-Вируской центральной больницы Койт Орас и административный директор Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер предложили "СП" пройти и посмотреть, как идет работа и что изменилось в ходе реновации. К нам присоединился осуществляющий надзор за строительством Калев Кайва, а представитель Astlanda Ehitus Тармо Тера выразил готовность ответить на вопросы.
Во вторник днем на всех этажах кипела работа, и хотя на первый взгляд кажется, что до завершения еще далеко, по уверению Тармо Тера, им осталось немного - в основном установка недостающих деталей потолка или пола, а главное, большая уборка. Койт Орас хвалит строителей: договорный срок сдачи первого этапа реновации - конец февраля, но, по всей видимости, отчитаются намного раньше.
Тармо Тохвер замечает, что даже если планы строителей осуществятся, это не значит, что "заселение" состоится уже в этом году, потому что есть еще ряд других задач, которые им надо решать.
"Время потребуется также на оформление разрешений на деятельность от города и соответствующих служб, - дополнил собеседник. - Впереди также конкурсы на поставку мебели и оборудования. Конечно, мы заинтересованы получить все быстрее и подготовка уже активно идет".
Прежними остались лишь несущие стены
В этом мы убедились, пройдя по этажам.
"С января, когда строители пришли на объект, сделано очень много, нетронутыми остались только несущие стены, все внутренние перегородки снесены и выполнена перепланировка внутренних помещений, - перечисляет он. - Во всем здании установлены новые окна и утеплен фасад, который полностью обновлен. Установлены новые лифты, заменены все коммунальные системы, произведен значительный объем работ по установке новых техносистем, в том числе вентиляции".
На первом этаже расположатся регистратура, гардероб, здесь предусмотрены и бизнес-площади для арендаторов. По словам Тармо Тохвера, желающие уже есть, но в любом случае они будут проводить конкурс. Из нового - в фойе появятся диваны, где пациенты смогут посидеть в ожидании или отдохнуть от процедур.
ТАРМО ТОХВЕР:
Впереди еще конкурсы на поставку мебели и оборудования.
В центре восстановительного лечения построили новый бассейн - воды в нем пока нет, но очевидно, что пользоваться им удобно будет и людям с ограниченными возможностями. А стеклянная стена открывает вид на улицу.
"Здесь почти все готово, придется подождать только соляную камеру - ее оборудование будет сделано позже", - подчеркнул Тармо.
Заглянули в подвал - его тоже основательно изменили, углубив почти на метр. Здесь разместили коммуникации и будут оборудованы разные помещения для нужд персонала.
Центр семейных врачей расположится на втором этаже. 14 кабинетов для них уже готовы и в них даже установлена часть мебели - то, что заказывали сами строители, - это оригинальные мойки и сантехника. На этажах выше кабинеты для врачей-специалистов и процедурные - эти помещения ждут тщательной уборки, которую начнут на днях.
Коридоры просторные, много света, в том числе и за счет больших витринных окон, из которых открывается потрясающий вид на город и зольные горы. Как отметил Калев Кайва, самое важное - что условия работы в обновленном здании будут соответствовать всем современным требованиям, удобно и сотрудникам, и пациентам.
Очень сложный объект
"Очень сложный объект, - констатирует Тармо Тера, - прежде всего тем, что приходилось менять абсолютно все при том условии, что в половине здания врачи продолжают вести прием, так как им некуда было переехать даже временно. Системы жизнеобеспечения здания очень старые, сложно было обеспечить бесперебойную работу всех коммуникаций. Проблем хватало, но справились".
В здании тепло, а вентиляцию еще не включили - чтобы строительной пылью не забились фильтры, но строители уверяют, что она самая современная и очень мощная.
Темный фасад - решение архитекторов
Раньше здание поликлиники было светлым, после обновления - цвета мокрого асфальта, что не нравится многим горожанам. По словам собеседников, они тоже неоднократно слышали такие мнения.
"Проект реставрации поликлиники был составлен финской фирмой Architecture Workshop Finland OY, - объясняет Койт Орас, - цвет стен выбирали архитекторы. Лично мне он нравится - чувствуется стиль и практично тоже. Думаю, что люди привыкнут, просто сейчас на улице темно и трудно оценивать".
Тармо согласился и добавил, что цвет еще изменится - краска не везде высохла. Кроме того, на фасаде постепенно появляются разные детали, которые освежают вид, изменяя визуальное восприятие. Когда объект будет окончательно завершен, смотреться будет лучше.
Завершить обещают через год
По плану полная реновация поликлиники должна завершиться в ноябре 2020 года. Койт Орас подчеркнул, что вторая часть должна пойти быстрее и легче, ведь 70 процентов запланированного уже выполнено.
"Самые большие работы - фасад и крыша, они уже в порядке, - считает он. - Второй этап должен начаться в феврале будущего года, но возможно, что и раньше - как только все будет готово и врачи переедут".
Все работы обойдутся в 10,4 миллиона евро. Оплачивает в основном больница, но около двух миллионов евро выделил Европейский фонд регионального развития. По словам Тармо Тохвера, около миллиона евро потребуется на мебель и оборудование. Самое дорогое - оборудование для кабинета рентгена.