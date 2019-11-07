ОДИН ВОПРОС: Останутся ли дети-инвалиды без услуг?

Министерство социальных дел в отправленном на этой неделе письме отказалось выделить дополнительные деньги Йыхвиской волости, которая просила более 5000 евро на оказание услуг детям с ограниченными возможностями.
Помощник старейшины Йыхвиской волости АЛЕКСЕЙ НАУМКИН:
- Я рад, что министерство в своем письме подтвердило, что я со своей командой на правильном пути.
Именно я, вопреки обвинениям и необоснованной критике оппозиции, приступил к упорядочению данной системы с целью обеспечить необходимую помощь всем нуждающимся. Сейчас в йыхвиских детсадах идет конкурс, по итогам которого опорных лиц возьмут в штат, чтобы мы смогли предлагать детям с особыми потребностями предусмотренное законом начальное образование на уровне гораздо выше прежнего. Все предусмотренные услуги будут оказаны, и сейчас команда, которой руковожу как раз я, все для этого делает.
Стоит обратить внимание на приведенное в вышеупомянутом письме (Министерства социальных дел) обстоятельство, что прежде часть выделенных государством денег (на опорные услуги для детей с инвалидностью) оставалась неиспользованной, в связи с чем советую некоторым моим критикам посмотреться в зеркало и ответить на вопрос, хорошо ли все было организовано в то время или нет.