ОДИН ВОПРОС: Останутся ли дети-инвалиды без услуг?

Помощник старейшины Йыхвиской волости АЛЕКСЕЙ НАУМКИН:

- Я рад, что министерство в своем письме подтвердило, что я со своей командой на правильном пути.

Именно я, вопреки обвинениям и необоснованной критике оппозиции, приступил к упорядочению данной системы с целью обеспечить необходимую помощь всем нуждающимся. Сейчас в йыхвиских детсадах идет конкурс, по итогам которого опорных лиц возьмут в штат, чтобы мы смогли предлагать детям с особыми потребностями предусмотренное законом начальное образование на уровне гораздо выше прежнего. Все предусмотренные услуги будут оказаны, и сейчас команда, которой руковожу как раз я, все для этого делает.