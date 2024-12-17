ПЕРЕДОВИЦА Что стало с ида-вируским экологическим фондом?

Этим чрезвычайно странным способом выполнили данное перед парламентскими выборами обещание, что из выплачиваемых ида-вирускими предприятиями экологических налогов следовало бы возвращать в уезд более значительную часть. В распределении существующих налогов ничего особо не изменилось - то есть большая часть сотен миллионов евро в Ида-Вирумаа так и не попадают. А вот для того, чтобы создать Ида-Вирумааский фонд окружающей среды, в котором за год накапливались бы в зависимости от объемов производства два-три миллиона евро, предприятия получили с данной поправкой к закону обязательство платить еще больше налогов.

С июля нынешнего года ида-вируским предприятиям пришлось платить за складирование золы и полукокса на 35 центов за тонну больше запланированного. Некоторые политики уже поспешили отрапортовать, что, мол, мы обещали - и сделали.

Начиная с июля, в Ида-Вирумааском фонде окружающей среды должен был скопиться первый миллион. Однако когда, на что и как станут использовать деньги из этого фонда, это для общественности по-прежнему темный лес. Бюрократическая машина в состязании на медлительность вновь побеждает улиток, ведь еще год назад политики говорили о том, как разрабатываются принципы использования денег фонда, однако результаты до сих пор видимыми не стали.