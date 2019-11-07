Нарвская госгимназия впервые показала свои будущие фасады

Про то, что ей предстоит стать одной из крупнейших госгимназий в Эстонии, заметил в комментарии канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс. Он 6 ноября в Нарве огласил итоги архитектурного конкурса, сказав, что первое место присуждено эскизу "Tahvel", автором которого выступило архитектурное бюро "Salto" (Таллинн).

- Мы достигли знаменательного этапа, когда были выбраны достойные и со вкусом подготовленные архитектурные решения важнейшего учебного здания для третьего по числу жителей города Эстонии, - сказал Лайдметс.

Координатор архитектурного конкурса и проектный директор АО "Riigi Kinnisvara" Райво Тоом подытожил:

- По оценке жюри, в работе есть волнение и чувственность. Здание мастерски встроено в существующий ландшафт и ландшафт заметен, возникают захватывающие виды от внутреннего двора до дома. Создана высотная динамика здания с уличным пространством, внутренняя обстановка тоже приятная, рельефная, но идея при этом проста.

Городской архитектор Нарвы Иван Сергеев, являвшийся в жюри единственным представителем городской власти, очень доволен победившей работой: "Она реально лучше".

- Поначалу у меня был другой фаворит, но потом мы обсудили работы, и слава богу, что в жюри входили очень высокого уровня профессионалы.

Одновременно со строительством госгимназии будет реконструироваться стоящее по соседству историческое здание нарвской Кесклиннаской гимназии, которая затем станет основной школой. Реконструкция этого дома тоже планировалась участниками архитектурного конкурса, будучи неотъемлемой частью задания.

Согласно подписанному в 2018 году соглашению между Министерством образования и науки ЭР и городом Нарва, новая госгимназия и обновленная школа в едином комплексе - но все же разные учреждения - распахнут свои двери для учащихся в сентябре 2022 года.

Одновременно со строительством госгимназии будет реконструироваться стоящее по соседству историческое здание нарвской Кесклиннаской гимназии, которая затем станет основной школой. ФОТО: Riigi Kinnisvara/aritektuuribüroo Salto

По проекту, старое здание Кесклиннаской гимназии лишится относительно современных пристроек. Исключением станет только пристроенное к нему здание спортзала, которое сохранится, преобразившись в архитектурном плане.

По оценке городского архитектора Нарвы Ивана Сергеева, было сложно найти общее решение и для строительства нового, и для реконструкции старого одновременно. Также было сложно, по его словам, достичь общих договоренностей, ведь школой занимается муниципальная власть, гимназией - государство, а конкурс проводило третье лицо - АО "Riigi Kinnisvara".

- Теперь, когда конкурс прошел и победитель определился, договоры с ним будут разными, ведь здания разные: один договор - с городом, другой - с государством, - объяснил Сергеев.

Директор нынешней Кесклиннаской гимназии Анна Зубова в компании коллег-учителей критически оценила чертежи и планы победившего эскиза "Tahvel". "Пока больше вопросов" - первое, что смогла сказать она.

- Я не являюсь архитектором, а компетентная комиссия выбрала, видимо, тот проект, который нужен, - осторожно прокомментировала директор школы увиденное на планшетах. - Наша самая главная задача, чтобы мы (школа) в обновленное здание вместились. Сейчас нас 954 школьников, а с гимназистами - около тысячи.

Наиболее любопытные работники нарвской Кесклиннаской гимназии, включая ее директора, сразу же принялись изучать то, как архитекторы перепланировали и их школу, и территорию для госгимназии по соседству. ФОТО: Илья Смирнов

По разрабатываемому в Нарвской горуправе плану, на время крупномасштабного строительства всю нынешнюю школу единым комплектом куда-то переселят, и хорошее место для временного размещения еще подыскивается. "Если мы переедем в другой район города, то, возможно, какое-то количество учеников мы при переезде потеряем", - предположила директор Зубова.