Трио из Беларуси посвятит концерт Георгу Отсу

Стало уже традицией, что осенью в Эстонию приезжают оперные певцы из Беларуси в составе ансамбля вокалистов "The Russian Song". Участники коллектива - давно сложившиеся музыканты, выпускники Белорусской государственной академии музыки: Янош Нелепа - тенор, солист Большого театра Беларуси; Дмитрий Туник - бас, оперный и камерный певец; Николай Костюченок - концертмейстер ансамбля (аккордеон), партия баритона. Это вокальное трио стало хорошо известным в разных уголках нашей страны, а их концерты - событием для любителей живой музыки и настоящих сильных голосов.

- Мы восхищаемся Георгом Отсом, - говорят артисты, - немногие певцы, подобно ему, с равным успехом пели в опере, оперетте и на концертной сцене.

Музыканты уже выступали в регионе с некоторыми песнями из репертуара Отса, но предстоящие встречи приурочены к юбилею великого баритона, ведь 21 марта 2020 года Георгу Карловичу исполнилось бы 100 лет.