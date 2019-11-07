Трио из Беларуси посвятит концерт Георгу Отсу

В субботу, 9 ноября в 17.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры и в воскресенье, 10 ноября в 16.00 в Нарвском замке - музыкальный вечер, посвященный юбилею выдающегося эстонского певца Георга Отса. Стоимость билетов - 10-12 евро.
Стало уже традицией, что осенью в Эстонию приезжают оперные певцы из Беларуси в составе ансамбля вокалистов "The Russian Song". Участники коллектива - давно сложившиеся музыканты, выпускники Белорусской государственной академии музыки: Янош Нелепа - тенор, солист Большого театра Беларуси; Дмитрий Туник - бас, оперный и камерный певец; Николай Костюченок - концертмейстер ансамбля (аккордеон), партия баритона. Это вокальное трио стало хорошо известным в разных уголках нашей страны, а их концерты - событием для любителей живой музыки и настоящих сильных голосов.
- Мы восхищаемся Георгом Отсом, - говорят артисты, - немногие певцы, подобно ему, с равным успехом пели в опере, оперетте и на концертной сцене.
Музыканты уже выступали в регионе с некоторыми песнями из репертуара Отса, но предстоящие встречи приурочены к юбилею великого баритона, ведь 21 марта 2020 года Георгу Карловичу исполнилось бы 100 лет.
- Его творчество будет всегда актуально, потому что этот музыкант поселился в сердцах всех людей бывшего советского времени и до сих пор в них живет, - подчеркивает Николай Костюченок. - В новой программе прозвучат также песни, исполняемые нашим ансамблем впервые. Атмосфера концерта, где отсутствует любая звуковая аппаратура и музыканты поют живым звуком, будет захватывающей.