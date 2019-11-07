Праздник по-скандинавски в Нарве

Совет министров Северных стран и посольства Северных стран продолжают ежегодную традицию, приближая ценности и культуру жителей Северных стран к жителям Ида-Вирумаа.

- Сквозной темой юбилейной недели Северных стран является "Праздничная Скандинавия". На протяжении недели мы будем рассказывать истории Северных стран, познакомим со знаменательными датами и связанными с ними традициями. Если вы хотите узнать, как празднуют мероприятия в Скандинавии, какие есть обычаи, в том числе и рождественские, какие блюда найти на праздничном столе жителей Норвегии, то обязательно стоит принять участие в Неделе Северных стран, - призывает проектный руководитель мероприятия Евгений Тимощук.

Неделю Северных стран откроет шведская рассказчица Мег Нёмгорд, которая поведает сказки и легенды Северных стран. Из ее уст вы услышите множество таинственных сказаний и невероятных историй из разных уголков мира, которые будет интересны как взрослым, так и детям.

Главным событием недели станет уютное мероприятие "Праздничная Скандинавия", на котором послы Северных стран познакомят участников с праздничными традициями и расскажут о своем опыте. Оба мероприятия пройдут на английском языке с переводом на русский.

В нарвском кинотеатре будут демонстрироваться современные фильмы Северных стран. Один из них - фильм для всей семьи "Солан и Людвиг: Путешествие на луну" - покажут как на эстонском, так и на русском языке.

В субботу в Нарвской библиотеке состоится литературный обед, на котором будут зачитаны отрывки из книги Карен Бликсен "Пир Бабетты". После прочтения будет возможность обсудить услышанное за чашкой кофе и посмотреть фильм "Пир Бабетты", снятый датским режиссером Габриэлем Акселем.

Завершится Неделя Северных стран банным вечером на берегу реки Нарвы. У пляжного здания в Липовой ямке (Йоаорг) всех желающих будут ждать "военная автобаня" - баня, встроенная в старый военный грузовик, принадлежащая Алутагузеской дружине "Кайтселийта" и баня на колесах с хутора Орава. Мероприятие открыто для всех желающих.