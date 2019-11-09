В Люганузе один депутат не попал ни в одну из комиссий

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Парламентская спецкомиссия по борьбе с коррупцией отправила в самоуправления запрос, целью которого было увеличить прозрачность как в публичном, так и в частном секторе. Посредством запроса изучали, каким образом депутатов привлекают к принятию решений, а также в какой мере оппозиция представлена в комиссиях собраний, в том числе в ревизионной, и в руководящих органах учреждений и целевых учреждений местного самоуправления.