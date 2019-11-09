Сб, 9.11.2019
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В Люганузе один депутат не попал ни в одну из комиссий

Долгое время руководившему Кивиылиским горсобранием и входящему сейчас в оппозицию предпринимателю Эльдуру Лайнъярву предложили место в комиссии по культуре и спорту, однако Лайнъярв от него отказался.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Хотя Люганузеская волость заверила спецкомиссию по борьбе с коррупцией, что все члены волостного собрания - в том числе входящие в оппозицию - включены в комиссии волостного собрания, бывший председатель Кивиылиского горсобрания Эльдур Лайнъярв оказался вне всех комиссий.

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Парламентская спецкомиссия по борьбе с коррупцией отправила в самоуправления запрос, целью которого было увеличить прозрачность как в публичном, так и в частном секторе. Посредством запроса изучали, каким образом депутатов привлекают к принятию решений, а также в какой мере оппозиция представлена в комиссиях собраний, в том числе в ревизионной, и в руководящих органах учреждений и целевых учреждений местного самоуправления.

Председатель Люганузеского волостного собрания ответил на запрос, что каждый депутат является членом хотя бы одной постоянной комиссии волостного собрания и может участвовать в процессе решения проблем - от инициирования до принятия решений. 

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