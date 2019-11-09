Йыхвиская гимназия готова подтягивать грузинские школы

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Татьяна Айт, ознакомившаяся с образовательной жизнью Грузии вместе с директорами и завучами государственных гимназий юго-востока Эстонии, а также высокопоставленными чиновниками Министерства образования и науки, констатировала, что хотя условия обучения там неважные, в Грузии гордятся тем, что у них есть.