Йыхвиская гимназия готова подтягивать грузинские школы

Директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт в ходе ознакомления с грузинскими школами поняла, что они хотят брать пример с эстонского образования. Поэтому в планах командировки друг к другу в качестве рабочей тени и прочая помощь, чтобы Грузия смогла модернизировать свое образование.
Татьяна Айт, ознакомившаяся с образовательной жизнью Грузии вместе с директорами и завучами государственных гимназий юго-востока Эстонии, а также высокопоставленными чиновниками Министерства образования и науки, констатировала, что хотя условия обучения там неважные, в Грузии гордятся тем, что у них есть.