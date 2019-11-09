Сб, 9.11.2019
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Йыхвиская гимназия готова подтягивать грузинские школы

В ходе посещения образовательных учреждений Грузии директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт попала на семейный праздник, организованный школой для общины.

ФОТО: Частный архив

Директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт в ходе ознакомления с грузинскими школами поняла, что они хотят брать пример с эстонского образования. Поэтому в планах командировки друг к другу в качестве рабочей тени и прочая помощь, чтобы Грузия смогла модернизировать свое образование.

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Татьяна Айт, ознакомившаяся с образовательной жизнью Грузии вместе с директорами и завучами государственных гимназий юго-востока Эстонии, а также высокопоставленными чиновниками Министерства образования и науки, констатировала, что хотя условия обучения там неважные, в Грузии гордятся тем, что у них есть.

Не решилась показать фотографии

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