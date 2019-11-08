Пьяный курильщик устроил пожар в Йыхвиском социальном доме

8 ноября в 03.52 в центр тревоги сообщили о пожаре на втором этаже пятиэтажного социального дома по улице Кааре в Йыхви, где в одной из комнат горели кровать и одеяло. Из здания эвакуировали десять человек. Находившегося в горящей комнате человека вывели и передали работникам скорой помощи. Он не пострадал, и после осмотра ему разрешили вернуться в свою комнату.