Пьяный курильщик устроил пожар в Йыхвиском социальном доме

В Йыхвиском социальном доме в ночь на пятницу вспыхнул пожар, в ходе тушения которого из здания эвакуировали десять человек.
8 ноября в 03.52 в центр тревоги сообщили о пожаре на втором этаже пятиэтажного социального дома по улице Кааре в Йыхви, где в одной из комнат горели кровать и одеяло. Из здания эвакуировали десять человек. Находившегося в горящей комнате человека вывели и передали работникам скорой помощи. Он не пострадал, и после осмотра ему разрешили вернуться в свою комнату.
Возгорание ликвидировали к 04.25. Предполагаемой причиной возникновения пожара считается неосторожное курение - жилец комнаты находился в состоянии алкогольного опьянения.
В сентябре в Эстонии при пожарах погибли пять мужчин, четверо из них на момент гибели находились в состоянии тяжелого опьянения. По меньшей мере в трех случаях к пожару привела небрежность при курении. В этом году в Эстонии пожары унесли жизни уже 29 человек. В прошлом году в огне погибли 50 человек.