Лестницы в Силламяэ обрели облик 1952 года

Теперь у силламяэсцев есть не просто возможность удобно спускаться - в городе вместе с тем появился еще один привлекательный для туристов объект, потому что выглядят обновленные лестницы абсолютно так же, как во время их сооружения в 1952 году. Реновацию проводили по первоначальному проекту, сохранившемуся в городских архивах, и при восстановлении лестниц полностью сохранены архитектурный стиль и цветовое решение. Обновленные лестницы дополняют городской архитектурный ансамбль сталинских построек, которым славится Силламяэ.

Реновационные работы начались в апреле, и хотя по договору объект должны были сдать в конце ноября, успели уже к началу месяца - и теперь горожане и гости города могут удобно спускаться вниз.

- Работы шли долго, потому что после проведения экспертизы было обнаружено, что ряд элементов необходимо демонтировать и полностью восстанавливать, - комментирует событие член Силламяэского горсобрания Дмитрий Летт. - Был также решен ряд других проблем - восстановлены мелкие архитектурные детали, вазоны. Установлена система водостока - раньше ее тут не было, сделан новый фундамент, приведены в порядок газоны и посажены молодые деревья. А также решена проблема движения пешеходов вдоль проезжей части на улице Каяка - сделаны две пешеходные дорожки, которых тоже прежде не было, и это очень удобно.