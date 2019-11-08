Бурение в районе Йыхвиской магнитной аномалии продолжится

- В четверг начали подготовительные работы, чтобы уже в выходные снова продолжить бурение, - сказал завотделом ресурсов земных недр Эстонской геологической службы Тийт Каазик.

По словам Каазика, теперь начнут совершенно новую скважину, при этом обдумают, как спасти предыдущую. "Конкретных решений пока нет, хотя идеи, как спасти первую скважину, имеются", - уточнил он.

Бурение второй скважины надеются довести до конца.

- Начало будет такое же, как при первой скважине: начнут с кернового бурения, а поглубже планируется применить другую технологию.

- Пробурим вторую скважину, получим больше информации о недрах и на основании этого решим, как закончить первую скважину, - сказал руководитель ведущего бурильные работы инженерного бюро "Steiger" Эрки Нийтлаан.

О том, чем будет отличаться технология бурения второй скважины, Нийтлаан пообещал рассказать через неделю: "Тогда смогу сказать, какой глубины мы достигли и оправдал ли себя другой метод".

Три недели назад, когда с бурением первой скважины дошли до глубины около 200 метров, где наткнулись на несцементированный или слабосцементированный песчаник, бур заклинило. Работы пришлось остановить и продумать другой метод бурения.